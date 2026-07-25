Un secol de viață. Un clujean, fost colonel, a fost premiat de Primărie cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani

Un clujean care a împlinit recent vârsta de 100 de ani a fost vizitat de primarul Emil Boc. Seniorul a povestit despre ce l-a ajutat să ajungă la un secol de viață.

Un clujean, fost colonel, a fost premiat de Primărie cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani / Foto: Primăria Cluj-Napoca- Facebook

Primarul Emil Boc i-a oferit o diplomă aniversară și un premiu din partea comunității unui clujean care a împlinit recent 100 de ani. În cadrul întâlnirii, seniorul a povestit cum a evoluat profesional de la ucenicie până la gradul de colonel și a explicat că disciplina a fost cheia longevității sale.

Întrebat cum a reușit să se mențină într-o formă atât de bună la 100 de ani, seniorul a explicat că, secretul se află în cumpătare.

„Eu i-am dat vieții ce am văzut de 100 de ani necesar. Nu e bine nici fără exces. Am cunoscut limitele vieții mele.”, a explicat sărbătoritul.

Emil Boc: „Să nu fim roboți. Când dispar emoțiile, dispare umanitatea”

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, l-a felicitat pe fostul colonel și a subliniat cât de important e ca o comunitate să își respecte seniorii și să își păstreze empatia.

„Să dea Dumnezeu ca și generațiile care urmează după noi să aibă emoții și lacrimi. Să nu fie roboți, aia-i tendința. Să nu mai avem lacrimi sau emoții, că atunci dispare umanitatea din noi. Vă mulțumesc din tot sufletul!”, a spus Emil Boc.

În semn de apreciere, în numele Primăriei și al Consiliului Local Cluj-Napoca, edilul i-a înmânat o diplomă aniversară și premiul simbolic în valoare de 2.000 de lei.

Cum se poate solicita premiul de 2.000 de lei pentru centenari

Clujenii care au domiciliul în municipiu și împlinesc 100 de ani pot obține sprijinul financiar de 2.000 de lei și diploma aniversară prin depunerea unei cereri. Documentele pot fi trimise online, pe site-ul Primăriei sau fizic, la Centrul de Informare pentru Cetățeni.

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