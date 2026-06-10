Proiect de restructurare urbană în zona Fabricii: ansamblu mixt de locuințe și birouri, creșă nouă și circulație reorganizată

Restructurarea zonelor cu caracter industrial intră într-o nouă etapă: Un ansamblu mixt de locuințe, birouri și creșă, plus servicii conexe de comerț, care vine să reconfigureze zona Fabricii, ar putea revitaliza o zonă urbană importantă de cartier.

Proiect de restructurare urbană în zona Fabricii: ansamblu mixt de locuințe și birouri, creșă nouă și circulație reorganizată|Foto: imagine randare proiect - primariaclujnapoca.ro

Proiectul celor de la SDC Imobiliare și K&R Imobil Invest SRL (beneficiar), care propune în zona Fabricii 93 -103 dezvoltarea unui ansamblu mixt de birouri și pentru locuire, cu servicii și funcțiuni complementare locuirii, inclusiv realizarea unei creșe pe o suprafață de 2.000 mp, care va fi cedată municipiului, a ajuns miercuri, în dezbaterea ședinței de urbanism.

În imagine: reconfigurarea zonei Fabricii 93 -103 și dezvoltarea unui ansamblu mixt de birouri și pentru locuire, cu servicii și funcțiuni complementare locuirii, inclusiv realizarea unei creșe|Sursa: captură video ședință CTATU

Proiectanții SC Conproex Construct SRL au refăcut certificatul de urbanism și au obținut actualizarea avizului de oportunitate în urma dezbaterii din cadrul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism (CTATU) din cadrul Primăriei.

Proiect de restructurare urbană în zona Fabricii: ansamblu mixt de locuințe și birouri, creșă nouă și circulație reorganizată

Zona din vecinătatea terenului studiat este ocupată de clădiri de locuințe colective cu regim de înălțime: P+8E+R, P+9E+R, de unități industriale ocupate de clădiri sau hale industriale și de locuinte individuale. De asemenea, în vecinătatea zonei studiate se află baza sportivă Clujana, zonă în care canalul Morii se varsă în Someșul Mic și care are un potențial ridicat de dezvoltare în zonă verde de loisir.

Studiul de oportunitate vizează restructurarea unității industriale în teritoriu urban cu caracter mixt, rezidențial, birouri, comerț, servicii și învățământ.

Revitalizare urbană: noi locuințe, birouri și o creșă publică

Este vorba despre o parcelă, situată pe strada Fabricii 93 – 103, cu o suprafață de 19.444 mp.

Concret, beneficiarul lucrării dorește desființarea construcțiilor existente, dezmembrarea și cedarea unei suprafete de teren către municipalitate anterior recepției imobilelor în vederea modernizării infrastructurii rutiere și construirea unui ansamblu cu funcțiuni mixte, cu regim de înălțime variabil – șapte corpuri cu o înălțime (1-3S) + P+9E+R+Etehnic și un corp (Creșă – Corp H) cu o înălțime (S)+P+1E+Et.

În baza avizului de la Comisia de siguranță a circulației a fost identificată posibilitatea de conectare a Pieței 1 Mai cu zona Fabricii și strada Plevnei, astfel încât proiectanții propun o suprafață de circa 3.500 mp pentru dezmembrare și realizarea conexiunii rutiere.

Proiectanții propun și realizarea unei creșe publice, care va fi cedată municipiului. Creșa va fi realizată pe o suprafață de 2.000 mp și o suprafață construită desfășurată de 1.000 mp.

Reorganizarea circulației în zonă: deschiderea străzii Albiei cu un circuit de sens unic, care să fie conectată cu strada Fabricii sau să ofere o conexiune pe sub pod, spre zona de Est.

De asemenea, se propune reconfigurarea străzii Fabricii și realizarea unei stații de autobuz, reamenajarea zonei într-o piațetă urbană.

Urbaniștii clujeni au cerut, pentru etapa ulterioară a Planului Urbanistic Zonal, contractul de restructurare și studierea asigurării accesului pietonal din mai multe zone.

„Creșa, prin poziția propusă, este în umbra blocului, chiar dacă are, teoretic însorire conform normelor. Propun ca corpul B să dispară, ca să fie asigurată o distanță mai bună între corpul de învățământ și ansamblul de locuințe. În plus merită de verificat suprafața minimă de teren pentru unitatea de învățământ”, au cerut urbaniștii clujeni.

Practic, propunerile membrilor de urbanism trebuie aplicate pentru ca proiectul să poată trece de etapa ulterioară de avizare.

Detaliile proiectului

Proiectul propus de SDC Imobiliare (companie deținută de omul de afaceri Ștefan Berciu) în colaborare cu K&R Imobil Invest SRL, vizează și amenajarea unei zone verzi și a unui loc de joacă pentru copii cu acces public nelimitat pentru locatarii zonei (teren în proprietate privată cu utilizare publică).

De asemenea, amenajarea unei zone verzi pentru promenadă, cu acces public nelimitat pe malul estic al Canalului Morii (investiție cu caracter privat ce urmează a fi trecut în patrimoniul municipiului)

Dezmembrarea și cedarea în favoarea municipiului Cluj-Napoca a unui spatiu de servicii in suprafata de aproximativ 200 mp, la parterul imobilului denumit CORP A, pentru realizarea Primăriei de cartier Bulgaria.

Dezmembrarea unei suprafețe de aproximativ 3.069.90 mp pentru realizarea de circulații noi și modernizarea circulațiilor existente și trecerea acesteia în domeniul public cu titlu gratuit, anterior receptiei imobilelor propuse.

În total sunt prevăzute 556 de locuri de parcare, inclusiv cu infrastructura aferentă pentru încărcarea mașinilor electrice și 35 de locuri pentru biciclete.

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