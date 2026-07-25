Arta miniaturizării arborilor, prezentată la Cluj. Peste 60 de bonsai sunt expuși la Grădina Botanică

Atenție, iubitorilor de natură! O nouă expoziție dedicată artei miniaturizării arborilor este deschisă la Grădina Botanică din Cluj-Napoca.

Peste 60 de bonsai sunt expuși la Grădina Botanică / Foto: Grădina Botanică „Alexandru Borza”- Facebook

Grădina Botanică „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca găzduiește cea de-a VII-a ediție a Expoziției de Bonsai. În cadrul evenimentului sunt prezente peste 60 de exemplare din 26 de genuri de arbori și arbuști, unele având o vechime de peste trei decenii.

Expoziția este amenajată în serele din apropierea Grădinii Japoneze și prezintă tehnica prin care arborii obișnuiți sunt transformați în miniatură. Printre arborii expuși se află exemplare îngrijite încă din 1993, iar spațiul este amenajat cu decoruri din lemn specifice stilului japonez.

Expoziția are loc până în data de 9 august, iar pasionații de bonsai și nu numai, pot vizita serele de lângă Grădina Japoneză între orele 09:00 - 18:00.

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