Bloc cu șase etaje propus pe strada Constantin Brâncuși. Proiectul a primit aviz negativ și trebuie refăcut!

Un nou bloc cu șase etaje propus pe strada Constantin Brâncuși din Cluj-Napoca a fost respins, deocamdată, de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.

Documentația urbanistică pentru imobilul mixt propus pe strada Constantin Brâncuși nr. 107-109 a fost analizată în cadrul ședinței CTATU. Proiectul prevede construirea unui bloc cu locuințe și spații comerciale, însă membrii comisiei au solicitat completări și clarificări înaintea unei noi evaluări. Foto: captură de ecran ședință CTATU

Un nou bloc cu funcțiuni mixte este propus pe strada Constantin Brâncuși din Cluj-Napoca. Investiția este pregătită de SC Batiment Vert SRL pentru terenul situat la numerele 107-109, unde în prezent există două case și o anexă care urmează să fie demolate.

Proiectul prevede construirea unui imobil cu subsol, parter, cinci etaje și un etaj retras, cu locuințe colective și spații comerciale la parter. Documentația a fost prezentată miercuri în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU), însă nu a primit aviz favorabil.

Clădirea este propusă pe un teren de 1.273 de metri pătrați și ar urma să aibă aproximativ 3.000 de metri pătrați desfășurați. Accesul auto și pietonal va fi realizat din strada Constantin Brâncuși, iar parcările vor fi amenajate în subsol.

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Teren cedat pentru lărgirea străzii Brâncuși

Potrivit documentației, dezvoltatorul va ceda municipalității 97 de metri pătrați de teren pentru viitoarea lărgire a străzii Constantin Brâncuși la profilul de 26 de metri prevăzut în Planul Urbanistic General.

Zona este încadrată în unitatea teritorială de referință RrM1, destinată restructurării parcelelor riverane arterelor importante de circulație, unde sunt deja construite sau aprobate imobile cu regim de înălțime similar.

Arhitecții au cerut clarificări privind parcările și accesul în subsol

În timpul ședinței, membrii comisiei au identificat mai multe probleme care trebuie rezolvate înainte ca proiectul să revină la avizare.

Arhitecții au atras atenția asupra amplasării unor locuri de parcare în imediata apropiere a clădirii, precum și asupra unor aspecte legate de accesul în parcarea subterană.

„Locurile de parcare care sunt lipite de fațada blocului nu sunt în regulă din punct de vedere normativ. În momentul în care veți solicita avizul ISU, veți avea probleme cu această soluție”, a atras atenția unul dintre membrii comisiei.

Au fost formulate observații și cu privire la rampa de acces către subsol, locul de joacă amplasat în apropierea acesteia și organizarea punctului gospodăresc pentru colectarea deșeurilor.

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Vecinii contestă studiul de însorire

Cele mai aprinse discuții au avut loc în jurul studiului de însorire.

Reprezentanta proprietarilor unui imobil învecinat a susținut că noua clădire ar afecta semnificativ accesul la lumină naturală al locuințelor existente.

„Noi am comandat un alt studiu de însorire care arată că aceste încăperi nu vor mai beneficia de lumina naturală și dorim să se refacă studiul și să se aibă în vedere tocmai încăperile acestea de locuit”, a declarat avocatul proprietarilor din vecinătate.

Membrii comisiei au cerut clarificări suplimentare și refacerea unor simulări pentru a stabili exact impactul viitoarei construcții asupra imobilelor învecinate.

Studiul de însorire prezentat în cadrul ședinței CTATU a generat discuții între proiectanți, arhitecți și proprietarii imobilelor învecinate, care au reclamat impactul pe care viitoarea construcție l-ar putea avea asupra accesului la lumină naturală. Foto: captură de ecran ședință CTATU.

Documentația conține erori și trebuie completată

Pe lângă problemele privind însorirea, specialiștii au identificat și alte neconcordanțe în documentație.

Una dintre observații a vizat reprezentarea unei clădiri care nu este autorizată și nici aprobată urbanistic, dar care apare în planșele prezentate.

„Planul de situație nu este corect”, a remarcat unul dintre membrii comisiei, după ce proiectanții au confirmat că respectiva clădire nu este autorizată și figurează doar ca intenție de dezvoltare.

Comisia a mai solicitat completarea documentației cu informații privind înălțimea exactă a clădirii, raza de curbură și panta rampei de acces, verificarea soluțiilor de parcare și prezentarea unor noi simulări privind dezvoltarea parcelelor învecinate.

Aviz negativ și revenire în comisie

La finalul dezbaterilor, membrii CTATU au decis să nu acorde aviz favorabil proiectului în forma actuală.

„Astăzi nu puteți primi avizul, din păcate. Sunt prea multe chestiuni de corectat sau de lămurit”, a concluzionat președintele ședinței.

Documentația va trebui completată și revizuită înainte de a reveni în fața comisiei pentru o nouă analiză.

Chiar dacă proiectul va obține în viitor avizele urbanistice necesare, dezvoltarea ar putea întârzia semnificativ. În prezent, mai multe investiții imobiliare de pe strada Constantin Brâncuși sunt afectate de restricțiile impuse de administrația locală din cauza traficului ridicat din zonă, iar deblocarea unor noi proiecte este legată de realizarea centurii metropolitane.

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