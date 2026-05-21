Bugetul Companiei de Apă, aprobat: cheltuieli reduse cu 14 milioane de lei

Bugetul Companiei de Apă Someș a fost aprobat, joi, în ședință extraordinară a Consiliului Județean. Bugetul de cheltuieli a fost diminuat semnificativ: minus 14 milioane de lei.

Foto: pixabay.com

La începutul săptămânii trecute, adoptarea bugetului Companiei de Apă Someș SA, entitate aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, a fost amânată din cauza cheltuielilor exagerate prevăzute în proiectul de buget.

În ședința anterioară din 11 mai, consilierul județean Bashar Molhem, șeful Comisiei de Buget-finanțe, anunța avizarea negative a proiectului din cauza „creșterilor nejustificate de cheltuieli”.

Veniturile totale prevăzute în proiectul de buget ajustat sunt în sumă de 533.761.000 lei.

Totodată, bugetul de cheltuieli este de 491.636.000 lei, fiind redus cu 14 milioane de lei.

„Comisia nr.2, aviz favorabil”, a anunțat Bashar Molhem, șeful Comisiei de Buget-finanțe, care a semnalat și câteva diferențe față de proiectul de buget propus inițial:

„După doar două întâlniri cu conducerea companiei, am reușit să găsim 14 milioane de lei care, practic, urmau să se ducă pe apa sâmbetei. Sunt convins că am fi putut găsi mai mult, dar pentru aceasta ar fi fost nevoie de mai mult timp.

Practic, acum, compania va avea printre cele mai mari profituri. Iar din punctual meu de vedere, profitul trebuie să crească și mai mult. Lucru care nu trebuie să se întâmple din creștere de tarife, ci din reducerea cheltuielilor astronomice.

De asemenea, directorul general s-a angajat ca până la sfârșitul acestui an să înceteze contractele «pensionarilor speciali» și totodată să desființeze celebra direcție de comunicare.

Au fost condiții esențiale pentru avizarea bugetului”, a explicat consilierul județean Bashar Molhem.

Sursa: Consiliul Județean Cluj

Salariile de bază ale angajaților nu au fost afectate:

„Comisia de buget și Consiliul de Administrație au analizat subiectul legat de bonusuri, au ajuns la o diminuare, atât cât s-a putut acum. Deci, bugetul a fost ajustat, însă nu vreau să facem din asta un subiect electoral”, a explicat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Tișe a mulțumit tuturor celor implicați pentru identificarea unei soluții de ajustare a bugetului și a arătat că dezbaterile au vizat mai degrabă cheltuielile, mai puțin salarizarea angajaților:

„Aveam treabă cu alte lucruri acolo, legat de cheltuielile considerate nejustificate de către comisie, nicidecum cu oamenii și salariile acestora”, a mai spus Alin Tișe.

Bugetul companiei a fost aprobat cu 29 de voturi „pentru”.

Anterior, proiectul de buget a fost avizat negativ din cauza cheltuielilor nejustificat de mari:

„Nimeni nu are o problemă cu conducerea companiei. Este vorba de buget: la o cifră de afaceri de 450 - 470 de milioane de lei și un profit de 25 de milioane de lei... E destul de puțin, în condițiile în care compania activează în trei județe.

Cheltuielile trebuie justificate și ajustate, iar ulterior vor fi avizate. Dar până nu va exista un buget corect pentru clujeni, acest buget nu va fi aprobat”, semnala săptămâna trecută șeful comisiei de buget, Bashar Molhem.

