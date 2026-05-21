Anda Onesa va primi Premiul de Excelență la TIFF.25

Un nume și un chip de referinţă ale cinematografiei românești din anii '80, actriţa Anda Onesa va primi Premiul de Excelenţă la cea de-a 25-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Transilvania, care începe pe 12 iunie la Cluj-Napoca.

Actriţa va urca pe scenă la Gala de Închidere TIFF.25, dar publicul o va putea întâlni și la proiecţia specială a filmului Septembrie (r. Timotei Ursu, 1978), în care a jucat pe când avea doar 17 ani.

Anda Onesa a debutat în cinema foarte devreme, făcând figuraţie în E atât de aproape fericirea (r. Andrei Cătălin Băleanu, 1978), şi s-a remarcat rapid prin sensibilitatea și naturaleţea ei. Rolul Anişoarei din Septembrie, o tânără ospătăriță modestă și visătoare care-l însoţește la mare pe eroul rebel în geacă de piele jucat de Geo Costiniu, a propulsat-o în atenţia publicului. Filmul însuşi face o figură aparte în peisajul ideologizat al vremii, respirând libertate și un aer aproape anti-sistem prin toți porii. Dialogurile sunt firești, povestea de dragoste, intensă și efemeră, e de-o sinceritate tulburătoare, iar carisma protagoniştilor arde ecranul.

La scurt timp după ce apare alături de Mircea Diaconu în Vacanţă tragică (r. Constantin Vaeni, 1979), actriţa obţine recunoașterea internaţională pentru interpretarea din Duios Anastasia trecea (r. Alexandru Tatos, 1980), unde-l avea ca partener pe Amza Pellea. Pentru acest rol, Onesa a primit Premiul pentru cea mai bună actrită la Festivalul International de Film de la Karlovy Vary. Acţiunea filmului este plasată în anul 1994, într-un sat de la graniţa cu Iugoslavia, pe fondul luptelor dintre partizanii români și iugoslavi împotriva armatelor hitleriste. Personajul Anastasiei este prins în vâltoarea istoriei din acei ani zbuciumaţi. Despre film, regizorul Alexandru Tatos spunea: „M-a interesat mai ales problema Puterii: a puterii totalitare care se instaurează și datorită lașităţii/complicității celor care o vor suporta”.

De-a lungul anilor, Anda Onesa a colaborat cu uni dintre cei mai importanţi regizori ai cinematografiei autohtone, remarcându-se prin roluri memorabile în filme reprezentative pentru cinemaul românesc al anilor '80 si '90. În Pas în doi (r. Dan Piţa, 1985), a jucat alături de Claudiu Bleonţ într-o dramă despre aspiraţie şi compromis, iar în Noi, cei din linia întâi (1986), unul dintre celebrele filme de război ale lui Sergiu Nicolaescu, a făcut parte din distribuţia unei ample productii istorice.

La începutul anilor 9o, după o scurtă carieră în televiziune, Anda Onesa emigrează în America, la New York, nu înainte de a apărea în Balanţa (1992), unde e sora securistă a eroinei interpretate de Maia Morgenstern. Filmul semnat de Lucian Pintilie a devenit unul dintre reperele cinematografiei românești postcomuniste și a fost proiectat în afara competiţiei la Festivalul de la Cannes.

Prin acordarea Premiului de Excelenţă la TIFF.25, festivalul celebrează graţia, talentul şi contribuţia remarcabilă în cinema a actriţei pe care criticul Alex. Leo $erban a numit-o „un Dan Nuțu feminin”.

