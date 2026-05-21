Ilie Bolojan, după ce Sorin Grindeanu a atacat programul SAFE la CCR: „Sunt acțiuni de imagine ale PSD că să își acopere neputința”

Prim-ministrul interimar, Ilie Bolojan, l-a criticat pe Sorin Grindeanu pentru că a atacat la CCR OUG cu privire la programul SAFE.

Foto: Inquam Photos/George Călin

Premierul interimar Ilie Bolojan, lider al PNL, apreciază că sesizarea pe care președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a făcut-o la Curtea Constituțională, în legătură cu OUG privind Programul SAFE, reprezintă „o acțiune de imagine”.

„Sunt acțiuni de imagine pe care le derulează PSD în aceste zile, ca să își acopere neputința de a veni cu soluție, după ce au generat căderea guvernului, o acțiune iresponsabilă care nu face bine României. Când faci un astfel de lucru, trebuie să vii cu o soluție. Ca să acopere această lipsă de soluție, fac această gălăgie”, a afirmat Bolojan, miercuri, 20 mai 2026, la B1Tv.

În ce privește încasarea banilor din PNRR, Bolojan a declarat că România are două luni la dispoziție pentru a adopta legile asumate. El a menționat că guvernele anterioare „nu au pus în practică” aceste angajamente, deoarece „multe dintre ele nu sunau bine”. În acest sens, a menționat ca exemplu legea salarizării sau legea care vizează finanțarea barajelor și a digurilor.

„Miniștrii responsabili, în loc să le promoveze, le-au ținut la sertar, neavând de multe ori curajul de a le pune pe tapet. Pentru că nu poți să dai doar vești bune, trebuie să anunți lucruri care pot fi făcute. Avem la dispoziție două luni pentru a adopta aceste legi, aceste reforme, în așa fel încât atunci când trimiți o cerere, să faci dovada că pachetul de jaloane pe care trebuia să îl îndeplinești a fost îndeplinit. Pentru fiecare jalon, adică reformă, ți se repartizează o anumită sumă de bani. Sunt jaloane foarte importante care, cumulat, înseamnă câteva miliarde de euro. 7,5 miliarde de euro înseamnă doar aceste nouă proiecte de legi care trebuie trecute prin Parlament”, a afirmat premierul interimar.

Bolojan a subliniat că Guvernul va pregăti toate proiectele de legi necesare. O parte dintre ele au fost deja depuse, iar altele urmează să fie depuse în cursul acestei săptămâni și săptămâna viitoare, după negocierile cu Comisia Europeană.

PNRR, vital pentru România

Premierul interimar a adăugat că este importantă încheierea lucrărilor la proiectele finanțate prin PNRR, deoarece în caz contrar România riscă să primească penalități. De asemenea, dacă lucrările nu sunt terminate, finalizarea acestora se va finanța din banii autorităților locale sau centrale.

„Acestea sunt provocările în această etapă și lucrăm la asta, în așa fel încât, neținând cont de gălăgia politică, să facem ceea ce trebuie pentru țara noastră”, a specificat Bolojan.

El a mai declarat că atunci când este finalizat un proiect bun, există „o înghesuială de oameni care vin și se pun în poza de final”. Victoria are „mulți părinți, iar înfrângerile sunt orfane”, a mai spus șeful Guvernului.

„În august, când se va ajunge - sper să nu se ajungă într-o astfel de situație, în care să pierdem ceva bani - o să vedeți cine va fi vinovat”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a depus, miercuri, la Curtea Constituțională solicitarea de soluționare a unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern declanșat prin emiterea Ordonanței de urgență 38/2026 privind Programul SAFE.

Conform sesizării, din analiza cronologiei procedurale și din conținutul actelor normative implicate, reiese că Guvernul a procedat la extinderea „substanțială” a proiectului inițial al ordonanței de urgență a Guvernului în dimineața zilei de 5 mai, ziua dezbaterii și votării moțiunii de cenzură, prin adăugarea a 12 articole noi.

