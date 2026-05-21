Tradiții și obiceiuri de Sfinții Constantin și Elena. 1,8 milioane de români își sărbătoresc ziua de nume.

Luna mai este marcată în calendarul Ortodox de Sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena care se celebrează în fiecare an pe data de 21 mai.

Sfinții Constantin și Elena, sărbătoriți pe 21 mai

Sfinții Împărați Constantin și Elena sunt cunoscuți drept cei care au dat libertate creștinismului. Despre Împărăteasa Elena se spune că a fost prima femeie care și-a eliberat sclavii și a ajutat creștinii persecutați.

De numele celor doi sfinţi se leagă o serie de tradiţii şi obiceiuri, mai ales că datorită acestora creștinismul a devenit religie permisă şi recunoscută oficial. Sărbătoarea îi evocă pe împăratul Constantin cel Mare și pe mama sa, Elena Augusta.

Ce nu este bine să faci pe 21 mai de sfinţii Constantin şi Elena

Muncile câmpului sunt interzise cu desăvârșire în această zi. Toți cei care vor încălca acest obicei, vor avea parte de pagube tot anul, recoltele fiindu-le distruse de secetă și păsări.

De Constantin și Elena nu se vor uda nici plantele, deoarece se spune că se vor ofili.

Graurii vor mânca strugurii viei care a fost tunsă în această zi.

În ziua de 21 mai nu trebuie înlăturate nici buruienile sau frunzele uscate.

Gospodarii mai spun că, conform unei superstiții aceștia nu trebui să își lase câinii pe uliță deoarece vor fugi și nu vor mai reveni acasă.

De Constantin și Elena nu este bine să te cerți, să divorțezi sau să renunți la o prietenie, deoarece vei avea o pierdere pe plan financiar sau sentimental.

Nu este bine să ceri sau să dai bani cu împrumut.

În această zi nu se spală și nu se fac treburi casnice.

Nu se dă păsărilor cerului pâine, deoarece se risipește sporul casei. Nici cuiburile păsărilor nu trebuie stricate, chiar dacă acestea fac gălăgie, deoarece se spune că în familie vor fi necazuri tot anul.

1,8 mil. români își sărbătoresc ziua de nume de Sfinții Constantin și Elena

Circa 1,8 milioane de români își sărbătoresc onomastica joi, 21 mai, de Sfinții Împărați Constantin și Elena, dintre care peste 1,1 milioane de femei și aproximativ 667.000 de bărbați.

Potrivit datelor furnizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, cel mai întâlnit nume masculin este Constantin - 416.627, urmat de Cosmin - 116.691, Costel - 73.540, Costică - 22.993, Costin - 22.257 și Costinel - 10.475.

Totodată, 824.187 de femei poartă numele de Elena, Ileana - 92.020, Lenuța - 59.618, Constanța - 38.456, Ilinca - 30.798, Constantina - 18.716, Eleonora - 14.345.

Pe 21 mai sunt sărbătoriți și cei care poartă numele Constandina, Costica, Costina, Costinela, Ela, Eli, Ilenuș, Ilenuța, Ilina, Leana, Leanca, Lena, Leni, Nuța, Nuți, Nuțica, Tanța, Tanți, Tănțica, precum și Constandin, Constanțiu, Costache, Costea, Costeluș, Costi.

Sfinții Mari Împărați și Întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa, Elena, pomeniți în calendarul creștin ortodox la 21 mai, sunt primii împărați creștini. Pentru marea contribuție la răspândirea și înflorirea creștinismului, Constantin și mama sa au fost trecuți de Biserica Ortodoxă în rândul sfinților și sunt socotiți întocmai cu Apostolii.

