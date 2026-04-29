Șeful companiei de apă, absent de la dezbaterea bugetului, pentru a participa la o conferință în Brazilia. Tișe, reacție fermă în ședința de Consiliu Județean: „E inadmisibil! O deplasare inoportună în perioadă de criză”.

Șeful companiei de apă a lipsit de la dezbaterea bugetului companiilor aflate în subordinea Consiliului Județean Cluj, fiind plecat în Brazilia, astfel că ședința a fost amânată. Situația a fost semnalată de Bashar Molhem, membru în comisia de buget. „Voi cere Consiliului de Administrație să-i impute toată cheltuiala făcută pe această deplasare”, spune Alin Tișe.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean

Situație tensionată în ședința de miercuri a Consiliului Județean Cluj.

În condițiile discuțiilor pe buget, inclusiv a companiilor aflate în subordinea Consiliului Județean Cluj, absența directorului Companiei de Apă Somes SA, Călin Neamțu, a fost criticată de reprezentanții administrației județene.

Situația a fost semnalată de consilierul județean Bashar Molhem, membru în comisia de buget. Consilierul intenționa convocarea unei ședințe pentru a discuta bugetele companiilor din subordinea CJ Cluj, însă aceasta a fost amânată din cauza absenței directorului companiei de apă, plecat în Brazilia pentru a participa la o conferință.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a avut o reacție fermă în acest caz, în condițiile în care reprezentanții administrației județene nu au fost informați.

„Să înțeleg că domnul director este plecat acum în Brazilia? Cine plătește cheltuiala pentru participarea la conferințe despre pierderi de apă? Aflu abia acum, deși aș fi trebuit să fiu informat că un director de la o companie este plecat în Brazilia.

Și noi avem crize în România și ne plângem că nu avem bani să mergem niciunde?!”, a reacționat Alin Tișe.

Un reprezentant al companiei a intervenit în ședință pentru a explica că directorul general este plecat în Brazilia pentru a participa la o conferință dedicată pierderilor de apă și va reveni la începutul săptămânii viitoare.

„De unde cheltuie banii, din banii de pe apă, pe care îi plătim noi sau de unde? Chiar mă enervez, cum adică în Brazilia? Mi se pare inoportun. Să te duci în perioadă de criză în Brazilia pentru a studia pierderile de apă… Mi se pare o nebunie. Fără să știm niciunul dintre noi. A fost informat măcar Consiliul de Administrație?”, a întrebat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

„Voi cere Consiliului de Administrație să-i impute toată cheltuiala făcută pe această deplasare – de la costuri de transport la cazare, nu e în interesul companiei de apă să facă o asemenea deplasare acum.

Trebuie să vedem cine a aprobat această deplasare. E inadmisibil.

Nu am cuvinte, îmi pare rău. Nu mă așteptam de la domnul Neamțu, care are atâta experiență. Îmi cer iertare clujenilor pentru această nebunie. În perioadă de criză, când nu sunt bugete… Noi tot tăiem bugetele, vorbim de tăiat. Și, practic, o companie care are salariile din prețul la apă, că de acolo le are… să te duci în Brazilia să studiezi pierderile de apă. Putea să meargă pe banii dânsului și nu aveam nicio problemă. Revoltător”, a adăugat Alin Tișe.

Bashar Molhem: Compania trebuie să servească interesul public

După cum arată consilierul județean Bashar Molhem, în condiții de criză, deplasarea nu se justifică, dacă a fost realizată pe banii contribuabililor.

Potrivit lui Bashar Molhem, în ședința de buget urmau să fie clarificate buegetele companiei de apă în contextul în care la capitolul servicii și cheltuieli suma prevăzută este una „astronomică”: 160 de milioane de lei.

Aceste aspecte urmează să fie clarificate în ședința de buget:

„Lucrurile acolo nu sunt deloc în regulă. În primul rând, nu cred că este normal ca, în contextul actual, directorul să plece în Brazilia, pe banii contribuabililor.

Consilierul județean Bashar Molhem

Sunt extrem de nemulțumit și de faptul că facturile la apă cresc constant. Nu înțeleg justificarea acestor majorări: pentru ce? Pentru profit pe spatele clujenilor, astfel încât să se poată acorda salarii și bonusuri exorbitante?”, a declarat consilierul județean Bashar Molhem pentru monitorulcj.ro

„Această companie ar trebui să servească interesul public, să ofere servicii corecte și eficiente, nu să genereze costuri tot mai mari pentru cetățeni. Îl astept pe director să dea explicații pe buget.(…).Un mic exemplu: la categoria cheltuieli și servicii, a fost prinsă o sumă astronomică de vreo 160 milioane de lei - enorm. Mai mult cu aproape 20% față de 2025. Nu găsesc justificare, nu pot să înțeleg de ce a crescut atât de mult suma, care și așa a fost exorbitantă”, a adăugat Bashar Molhem.

Reprezentanții Companiei de Apă Someș au confirmat pentru monitorulcj.ro că directorul companiei se află în Brazilia, pentru a participa la o conferință pe tema pierderilor de apă, eveniment important organizat o data la doi ani și care vizează reducerea costurilor prin eliminarea pierderilor de apă:

„Într-adevăr, directorul general participă la un eveniment profesional. Este o conferință internațională majoră, în domeniul nostru, conferință dedicată tematicii pierderii de apă. Este un eveniment care se organizează o dată la doi ani.

Este de un interes major pentru noi. Ca toate companiile de apă, nu doar din România, ci la nivel international, suntem interesați de reducerea pierderilor de apă astfel încât povara pentru cei care plătesc facturile să fie cât mai mică”, a explicat Lucian Croitoru, purtătorul de cuvânt al Companiei de Apă Someș.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

