„U” Cluj și-a aflat cei șase posibili adversari din Europa League!

Universitatea Cluj va încheia sezonul pe locul 2, ceea ce înseamnă accederea în primul tur de calificare în grupele Europa League.

U Cluj va juca în turul 1 din Europa League / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Pentru al doilea an consecutiv, „studenții” vor lua startul în preliminariile cupelor europene. Anul trecut au început în Conference League, însă au fost eliminați încă după prima dublă de armenii de la Ararat.

Situația se va schimba în acest sezon, întrucât clujenii au asigurate patru meciuri europene în acest sezon. Dacă vor fi eliminați din primul tur din Europa League, vor retrograda în turul al doilea din Conference League.

Lista cu posibilii adversari pentru „U” Cluj!

Din cauza coeficientului scăzut, „U” Cluj nu va face parte din urna capilor de serie, ceea ce înseamnă că ar putea da peste adversari complicați în primul tur din Europa League.

Potrivit Fanatik, una dintre Ferencvaros, Qarabag, Dinamo Kiev, CSKA Sofia, Hajduk Split şi Sheriff Tiraspol (dacă va câştiga Cupa în Moldova, dacă nu locul lui Sheriff va fi luat de Zilina) va fi prima adversară a clujenilor din Europa League.

„Dubla” va fi programată pe 9-16 iulie, ceea ce înseamnă că, indiferent dacă turul sau returul va avea loc în România, meciul se va juca pe Cluj Arena, stadion ocupat mai apoi de festivalul UNTOLD.

