Aidan Gillen, actorul din „Game of Thrones”, „The Wire” și „Peaky Blinders”, vine la TIFF

Aidan Gillen, actorul irlandez care în cariera sa a traversat atât televiziunea mainstream, cât și cinemaul independent european, va fi prezent la Cluj-Napoca, membru în juriului Competiției Oficiale a Festivalului Internațional de Film Transilvania.

În cadrul festivalului vor fi proiectate și două dintre cele mai recente filme în care joacă, Gorky Resort și Re-creation.

Publicul îl asociază cel mai des cu Petyr Baelish, cunoscut drept Littlefinger în Game of Thrones, unul dintre personajele care au influențat decisiv jocurile de putere din serial.

Cu mult înainte de succesul HBO, Gillen devenise deja cunoscut în Marea Britanie datorită rolului Stuart Alan Jones din Queer as Folk, serialul creat de Russell T. Davies care a schimbat felul în care televiziunea britanică reprezenta comunitatea queer la finalul anilor ’90.

În The Wire, actorul l-a interpretat pe Tommy Carcetti, politicianul ambițios care încearcă să își construiască ascensiunea într-un Baltimore dominat de corupție și compromisuri. Mai târziu, în Peaky Blinders, a apărut în rolul lui Aberama Gold, asasinul și vânătorul de recompense care devine unul dintre aliații familiei Shelby.

Filmografia sa de televiziune include și seriale precum Love/Hate, Kin sau Project Blue Book.

În paralel, Gillen a lucrat constant și în cinema, alternând între producții independente și filme de studio. A colaborat cu Christopher Nolan în The Dark Night Rises, unde l-a interpretat pe agentul CIA Bill Wilson, a jucat alături de Bredan Gleeson în Calvary, iar pentru Bohemiam Rhapsody a intrat în pielea lui John Reid, managerul trupei Queen.

La TIFF.25 vor putea fi văzute două dintre cele mai recente proiecte ale sale. Re-creation, inspirat de un caz real petrecut în Irlanda anilor ’90, reconstruiește dispariția misterioasă a unei femei printr-un proces fictiv în care juriul încearcă să ajungă la un verdict imposibil, în timp ce Gorky Resort e un thriller psihologic plasat într-un lagăr sovietic pentru prizonieri de război, care urmărește confruntarea tensionată dintre un tânăr ofițer polonez și anchetatorul care încearcă să-i înfrângă voința.

