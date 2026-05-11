Proiectul de buget al Companiei de Apă, amânat. Consilierul județean Bashar Molhem denunță cheltuieli nejustificate. Reacția companiei.

Dezbateri intense, luni, în ședința Consiliului Județean Cluj. Bugetul Companiei de Apă a fost amânat pentru clarificări suplimentare, după ce comisia de buget-finanțe a dat aviz negativ.

|în imagine: Consilierul județean Bashar Molhem, șeful Comisiei de Buget-Finanțe și Călin Nemațu, directorul Companiei de Apă Someș SA, entitate aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj|Foto: captură video Consiliul Județean Cluj

Proiectul de buget al Companiei de Apă Someș SA a fost amânat, luni, după dezbateri intense în ședința de Consiliu Județean.

La finalul lunii aprilie, proiectul de buget al Companiei de Apă, entitate aflată în subodrinea Consiliului Județean Cluj, a fost amânat în condițiile în care directorul Călin Neamțu nu a fost prezent la dezbatere, fiind plecat în Brazilia, la o conferință tematică dedicată pierderilor de apă.

„Comisia 2, aviz negativ.

Nu pot susține un buget unde sunt prevăzute bonusuri de 31 de milioane de lei sau creșteri de cheltuieli nejustificate de 29 de milioane de lei, cheltuieli poștale de o sumă astronomică în era digitalizării sau protocoale și deplasări pe banii clujenilor.

Acesta este un rezumat a ceea ce avem astăzi la Compania de Apă. Până ce acest buget nu este corect față de clujeni, nu va avea susținerea mea și a comisiei. Așadar, propun amânarea și retransmiterea bugetului către companie”, a declarat în ședința de Consiliu Județean de luni șeful Comisiei de Buget-Finanțe, consilierul județean Bashar Molhem.

Călin Neamțu, directorul Companiei de Apă, a venit cu clarificări în privința bugetului pentru anul în curs:

„Linia respectivă din buget este constituită din tichetele de masă, în valoare de 18 milioane de lei.

1,6 milioane sunt voucherele de vacanță, 1 milion este participarea la profit a angajaților și 9,5 milioane reprezintă 5% cheltuieli sociale, conform legislației, din valoarea nivelului salariilor”, a spus Călin Neamțu.

Compania de Apă are aproximativ 2.000 de angajați.

Potrivit directorului Călin Nemțu, beneficiile sunt prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel național și la nivel de companie.

Care sunt obiecțiile comisiei de buget?

Consilierul județean Bashar Molhem, șeful Comisiei de Buget-Finanțe, a explicat pentru monitorulcj.ro care sunt obiecțiile formulate la adresa bugetului propus:

„Problema principală sunt bonusurile de 31 de milioane de lei.

De asemenea, avem și creșterea de cheltuieli: de la un an la altul, avem o creștere de peste 28 de milioane de lei pentru bunuri și servicii, față de 2025.

Mai sunt necesare clarificări și la partea de închirieri utilaje: compania închiriază utilaje de aproape 3 milioane de lei, în condițiile în care au foarte multe utilaje în dotare.

Partea de cheltuieli poștale, peste 1,6 milioane de lei, reprezintă un alt aspect important: facturile sunt trimise prin poștă, în timp ce ar trebui implementate și alte soluții, dacă tot vorbim de digitalizare. Foarte bine, facturile ar putea fi trimise și pe mail. Trebuie să facem pași concreți pentru digitalizare și să minimizăm partea asta de hârțogăraie.

Mai vorbim și de spor de doctorat. În plus, contract de asistență juridică, chiar dacă entitatea dispune de un departament în care activează 11 oameni. Toate aceste cheltuieli se adună și ajung la zeci de milioane de lei, iar în final se reflectă în costul serviciilor, plătite de clujeni”, a explicat pentru monitorulcj.ro consilierul județean Bashar Molhem.

Comisia de buget a avizat negativ proiectul de buget. Chiar dacă avizul Comsiei de buget-finanțe este consultativ, consilierii județeni au decis să amâne proiectul de buget pentru clarificări suplimentare privind bugetul companiei.

După cum semnalează consilierul Bahar Molhem, obiecțiile formulate vizează strict bugetul companiei și cheltuielile exagerate. Astfel, recent, Consiliul Județean a aprobat prelungirea mandatului directorului Companiei de Apă Someș, Călin Neamțu.

„Nimeni nu are o problemă cu conducerea companiei. Este vorba de buget: la o cifră de afaceri de 450 - 470 de milioane de lei și un profit de 25 de milioane de lei... E destul de puțin, în condițiile în care compania activează în trei județe.

Cheltuielile trebuie justificate și ajustate, iar ulterior vor fi avizate. Dar până nu va exista un buget corect pentru clujeni, acest buget nu va fi aprobat”, a mai adăugat șeful comisiei de buget, Bashar Molhem.

În intervenția sa, directorul Companiei de Apă a susținut că aceste cheltuieli nu se reflectă în prețul final plătit de consumatorii clujeni.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a semnalat că în urma reanalizării bugetului, acesta va fi rediscutat în formă ajustată:

„Lucrurile acestea puteau fi evitate. Noul Consiliu de administrație se va întruni pentru a rediscuta bugetul cu executivul și să revină cu o altă propunere de buget. Vom face o ședință de îndată în acest sens pentru votarea bugetului”, a declarat Alin Tișe.

Compania de Apă Someș S.A. furnizează servicii de alimentare cu apă și canalizare în județele Cluj, Sălaj și Mureș și deservește peste 350 de localități.

