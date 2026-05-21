Cristi Bud, fost atacant la CFR Cluj, a devenit șofer pe Uber: „Câștig mai bine decât în fotbal!”

Ajuns la 40 de ani, Cristi Bud s-a mutat în Elveția după ce și-a încheiat cariera de fotbalist profesionist.

Cristi Bud, fost atacant la CFR Cluj / Foto: captură ecran Victory Extra Time - Youtube

 

 


 

De trei ori campion al României cu CFR Cluj (2010, 2012 și 2019) și dublu câștigător al Cupei (2010 și 2016), Bud și-a ales o meserie total diferită după retragere.


 

Fostul atacant s-a mutat în Elveția odată cu încheierea carierei de fotbalist și a ales să lucreze pe Uber, după cum a anunțat într-un interviu acordat pentru iamsport.


„Fac și Uber, în Zurich. Eu mă duc mai rar. Toată lumea când aude zice: «Păi, tu…». Păi, eu câștig mai mulți bani decât în fotbal. 

Dacă aș ieși și aș sta 8-10 ore pe zi, într-o lună de zile, aș face opt-zece mii de franci (10.000 de franci elvețieni sunt echivalentul a aproape 11.000 de euro n.red). Adică destul de bine. Foarte bine, chiar!”, a spus Bud.


