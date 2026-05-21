Lift prăbușit la sediul Ministerului Transporturilor. Șapte oameni se aflau înăuntru.

Un lift s-a prăbușit la Palatul CFR, clădire care găzduiește Ministerul Transporturilor.

Lift căzut la sediul Ministerului Transporturilor

Trei persoane care se aflau în liftul căzut în gol, joi, 21 mai 2026 la Palatul CFR, vor fi transportate la spital pentru investigaţii suplimentare, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov, potrivit Agerpres.ro.

Reprezentanţii ISUBIF au intervenit joi, la Palatul CFR, de pe Bulevardul Dinicu Golescu din Capitală, după ce cabina unui lift a căzut în gol.

În interior se aflau şapte persoane, care au fost scoase din lift. ISUBIF intervine la faţa locului cu două echipaje SMURD şi două autospeciale de stingere.

Ce s-a întâmplat cu oamenii din liftul prăbușit la Ministerul Transporturilor?

„Este vorba de șapte persoane care au fost în lift, cinci femei și doi bărbați. Cinci dintre persoanele respective au necesitat îngrijiri și, probabil că vor fi duse la spital. Apar două persoane cu suspiciuni de fracturi de membru inferior. Nimeni nu este cu risc vital”, a spus șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, la Digi24.

Șeful DSU a mai precizat că urmează o investigație cu privire la cauză.

„Trebuie verificat liftul, tot, până să se pronunțe cineva”, a mai spus Raed Arafat.

El a menționat că ultimul etaj indicat de lift înainte de cădere ar fi fost etajul 8.

„Dacă asta se confirmă - situația fiind în dinamică - înseamnă că de la etajul opt, etajul șapte a căzut liftul. E posibil”, a spus șeful DSU, potrivit Agerpres.ro.

La Palatul CFR din București își are sediul Ministerul Transporturilor, dar și mai multe companii de stat din domeniu.

