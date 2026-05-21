Proiect social de impact: La Cluj a fost inaugurat Centrul de îngrijire pentru vârstnici. Emil Boc: „O casă mare pentru cei care ne-au dat totul”.

La Cluj a fost deschis oficial primul Centru de îngrijire pentru vârstnici, proiect de 11 milioane de euro realizat de administrația locală pe Calea Baciului.

Centrul pentru seniori „Sfântul Vasile cel Mare” din Cluj-Napoca, inaugurat joi, 21 mai 2026 | Foto: Oleg GHILAS, monitorulcj.ro

Mesaj emoționant la inaugurarea Centrului de îngrijire pentru vârstnici, la Cluj:

„Este un proiect de suflet, o formă de respect pentru seniorii cetății”, spune primarul Emil Boc:

Investiția a fost realizată în locul fostei Școli Generale nr. 9 din Cluj-Napoca: Lucrările la noul centru pentru seniori din Cluj-Napoca au debutat în mai 2024, iar la o distanță de doi ani centrul este operațional, oferind servicii de îngrijire și protecție pentru 70 de persoane.

Primăria Cluj-Napoca a finalizat construcția, dotarea și procedurile de angajare personal pentru noul centru de seniori „Sfântul Vasile cel Mare” - un spațiu de calitate în care părinții și bunicii Clujului vor putea beneficia de servicii de calitate.

Emil Boc, la deschiderea centrului pentru vârstnici „Sfântul Vasile cel Mare”: „Marcăm un moment de istorie pentru Cluj”

„Marcăm un moment de istorie pentru Cluj. Astăzi inaugurăm o casă mare pentru cei care ne-au dat totul și, cel mai probabil, le datorăm totul. Sunt oameni pe lumea asta care au dus poveri și greutăți pe care noi nici nu ni le putem imagina. Au dat tot ce au avut ei pentru ca nouă să ne fie mai bine, să o ducem mai bine decât ei. S-au trezit înainte de răsăritul soarelui și s-au culcat după miezul nopții pentru ca lucrurile necesare de zi cu zi să ne fie asigurate. Acești oameni sunt părinții și bunicii noștri, și din suflet le spunem astăzi mulțumesc. Această clădire mare nu e doar o clădire de betoane, ci o formă de a vă spune că vă prețuim pentru ce ați făcut pentru noi. Mult respect”, a declarat primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, prezent la eveniment, joi 21 mai 2026.

Emil Boc, vizită în cadrul unui salon al centrului pentru vârstnici „Sfântul Vasile cel Mare” de pe Calea Baciului din Cluj-Napoca, inaugurat joi, 21 mai 2026 | Foto: Oleg GHILAS, monitorulcj.ro

Alături de primarul Emil Boc, la inaugurarea centrului social au participat viceprimarii Clujului, Olah Emese și Dan Ștefan Tarcea, prefectul Clujului Maria Forna, directorul Direcției de Asistență Socială și Medicală din cadrul Primăriei – Emilia Bodochi, precum și reprezentanți ai noului centru.

în imagine: directorul Direcției de Asistență Socială și Medicală din cadrul Primăriei, Emilia Bodochi, viceprimarul Dan Ștefan Tarcea, primarul Clujului Emil Boc, prefectul Clujului Maria Forna, viceprimarul Olah Emese, ex-directorul DASM Cluj Aurel Mocanu și directorul Centrului „Sf. Vasile cel Mare” Adriana Sucuturdean|Foto: monitorulcj.ro

După cum a semnalat directorul Centrului „Sf. Vasile cel Mare”, Adriana Sucuturdean, în prezent în centru sunt cazate 16 persoane, iar alte dosare se află în lucru, astfel că primirea rezidenților se va face etapizat:

„Persoanele vor veni etapizat, câte 10-15 în fiecare săptămână, pentru a da ocazia seniorilor să se acomodeze cu noua casă.

Momentan avem depuse 85 de dosare, dintre care au fost evaluate 46, urmează să se efectueze anchete sociale. Câteva, mai exact 11 dosare, au fost respinse pentru că nu au îndeplinit condițiile, respectiv vârsta legală de pensionare.

Avem o echipă profesionistă, suntem 45 de medici, kinetoterapeuți, fizioterapeuți, psihologi, asistenți medicali, bucătari, dar și infirmiere care în permanență sunt în preajma seniorilor, prin urmare considerăm că suntem pregătiți pentru a-i primi pe vârstnici”, a declarat Adriana Sucuturdean, directorul centrului de vârstnici.

Curtea interioară a Centrului de vârstnici: spațiu exterior generos|Foto: monitorulcj.ro

Realizat pe o suprafață de aproximativ 1.400 mp, organizat pe două niveluri și cu o capacitate de 70 de locuri de cazare (35 de persoane cu gradul I de dependență, 25 persoane semidependente-gradul II, 10 persoane cu gradul III, aflate în risc de dependență), centru este organizat în 42 de camere, inclusiv camere adaptate pentru persoane cu dizabilități.

Emil Boc, de vorbă cu senioarele care joacă remy la centrul pentru vârstnici „Sfântul Vasile cel Mare” de pe Calea Baciului din Cluj-Napoca, joi, 21 mai 2026 | Foto: Oleg GHILAS, monitorulcj.ro

Condiții de siguranță, accesibilitate și funcționalitate la Centrul „Sf. Vasile cel Mare”

Întregul centru este realizat la standarde actuale, cu dotări moderne și soluții care pun pe primul loc confortul și siguranța.

Sală multifuncțională|Foto: monitorulcj.ro

Centrul este dotat cu lifturi, sistem de încălzire prin pardoseală și finisaje realizate la standarde actuale. Spațiile interioare includ săli de mese, bibliotecă, bucătărie, zone de relaxare, precum și cabinete de fizioterapie și kinetoterapie. Sunt amenajate, de asemenea, spații dedicate personalului, inclusiv o cameră de odihnă, necesare desfășurării activităților în condiții corespunzătoare.

Zona de fitness în aer liber|Foto: monitorulcj.ro

Zona exterioară este amenajată ca spațiu verde, cu gazon, arbori și arbuști decorativi, reprezentând peste un sfert din suprafața totală a terenului. Curtea include zone de recreere și relaxare, dotate cu mobilier urban, echipamente de fitness în aer liber, mese pentru tenis de masă și șah, precum și elemente dedicate susținerii biodiversității urbane.

Centrul dispune de 20 de locuri de parcare, dintre care 2 sunt destinate persoanelor cu dizabilități, precum și de spații pentru biciclete.

Centrul este realizat la standarde actuale de calitate, cu dotări moderne, fiind conceput pentru a asigura condiții adecvate de siguranță, accesibilitate și funcționalitate.

Valoarea investiției este de 11 milioane euro.

