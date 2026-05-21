ROBOR-ul la 3 luni scade la 5,84% pe an după ce a stagnat de trei ori consecutiv.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut joi, 21 mai 2026, la 5,84% pe an, de la 5,85% pe an cât a fost în ședința precedentă, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Tot 5,85% pe an a fost indicele ROBOR și în 18 și 19 mai 2026.

Indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a stagnat la 5,92% pe an, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 5,98%, de la 5,99% în ședința anterioară.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,58% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul IV 2025.

