Motociclist mort în urma unui grav accident rutier pe strada Făgetului

Accident rutier tragic, produs joi, pe strada Făgetului din Cluj: un motociclist de 30 de ani a intrat în stop cardio-respirator în urma impactului cu un camion. În ciuda manevrelor de resuscitare, echipajele de prim-ajutor au constatat decesul.

Motociclist mort în urma unui grav accident rutier pe strada Făgetului|Foto: ISU Cluj

Pompierii din Cluj-Napoca au intervenit, joi, la un grav accident rutier petrecut pe strada Fagetului din municipiul Cluj-Napoca.

La fata locului au actionat două autospeciale cu modul de descarcerare si un echipaj SMURD, tip Terapie Intensiva Mobila, unde au gasit o motocicletă și o autoutilotară avariate. Conducătorul motocicletei prezenta multiple traumatisme si era in stop cardioreapirator.

Pompierii au inceput manevrele de resuscitare, fiind asistați la scurt timp de către echipajul medical SMURD cu suport medical avansat.

„Manevrele de resuscitare au fost susținute mai bine de o oră, însă, din păcate, nu au putut readuce semnalele vitale ale bărbatului, în vârstă de aproximativ 30 de ani”, informează ISU Cluj.

Șoferul autoutilitarei nu a solicitat consult medical.

Totodată, echipajele operative ale ISU Cluj, au sprijinit acordarea primului ajutor calificat și a asistenței medicale de urgentă, au asigurat măsuri de prevenire și stingere a incendiilor privind scurgerile de hidrocarburi, precum și alte măsuri specifice privind siguranța salvatorilor și a persoanelor implicate în accident.

