Emil Boc anunță o investiție de peste 30 de milioane de euro într-o nouă școală în cartierul Bună Ziua

Primăria Primăria Cluj-Napoca continuă investițiile în infrastructura educațională, printr-un proiect major care vizează construirea unei noi unități de învățământ în cartierul Bună Ziua.

Emil Boc a semnat autorizația de construire pentru noua școală din cartierul Bună Ziua, proiect care va deservi peste 600 de elevi.

Primarul Emil Boc a anunțat o nouă investiție majoră în educație, vizând construirea unei școli în cartierul Bună Ziua din Cluj-Napoca. Proiectul este finanțat integral din bugetul local și are o valoare totală de aproximativ 30,1 milioane de euro.

Noua unitate de învățământ va avea o capacitate de 642 de locuri și va deservi elevii din ciclul primar și gimnazial, într-o zonă aflată în plină dezvoltare imobiliară.

Investiția nu se limitează doar la clădirea școlii. Proiectul prevede și construirea unei săli de sport, amenajarea unor locuri de parcare, dar și integrarea unor soluții moderne pentru eficiență energetică. În costul total sunt incluse și cheltuielile pentru exproprieri.

Autorizația a fost semnată, lucrările ar putea începe din vară

Primarul Emil Boc a anunțat că a semnat autorizația de construire pentru noua școală din cartierul Bună Ziua, proiect care va deservi peste 600 de elevi.

„O veste bună, dragi clujeni! Am semnat autorizația de construire pentru realizarea școlii din cartierul Bună Ziua. Să fie într-un ceas bun. Autorizația de construire este semnată. Ce urmează? Urmează să se realizeze proiectul tehnic, să fie avizat de supervizor, iar în iunie sau luna iulie, cel târziu la început, vom emite ordinul de începere a lucrărilor. După care sunt necesare 18 luni pentru a realiza școala din Bună Ziua.

Este o lucrare importantă pentru cartier. Va fi o școală pentru aproximativ 642 de elevi și va avea 27 de săli de clasă. De asemenea, va avea sală de sport, terenuri de sport pentru basket, fotbal și volei, dar și sală de lectură. Va avea cabinet medical cu dotări de ultimă generație și, evident, o parcare necesară pentru activitățile care vizează școala.

În concluzie, este un proiect care va face diferența în materie educațională în cartierul Bună Ziua, o școală la nivelul secolului în care trăim. În iulie, cel târziu, dăm ordinul de începere a lucrărilor. Repet, 18 luni pentru finalizarea acesteia. Valoarea este de aproximativ 30 milioane de euro. Vă mulțumesc!”, a transmis Emil Boc pe pagina sa de Facebook

Reprezentanții Primăria Cluj-Napoca subliniază că această investiție vine ca răspuns la creșterea numărului de locuitori din cartierul Bună Ziua, unde cererea pentru locuri în școli este tot mai mare.

