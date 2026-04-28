Bugetul municipiului Cluj-Napoca, adoptat după dezbateri intense. Boc: „Suntem printre primele orașe care au adoptat bugetul într-un context economic dificil”.

Bugetul municipiului Cluj-Napoca pentru 2026, în valoare de peste 835 de milioane de euro, a fost adoptat după mai bine de patru ore de dezbateri.

Foto: primariaclujnapoca.ro

Proiectul de buget a fost adoptat cu 19 voturi pentru și 6 voturi împotrivă.

„Suntem printre primele orașe care adoptă bugetul în condițiile date. Clujul are buget, Clujul are viitor. Să avem grijă de banii Clujului și de clujeni”, a declarat după aprobarea bugetului primarul Clujului, Emil Boc.

Proiectul de buget a fost contestat de aleșii USR din Consiliul Local.

Dezbateri intense, marți, în ședința de Consiliu Local, pe marginea proiectului de buget al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2026.

„Avem nevoie de bugetul municipiului Cluj-Napoca pentru proiecte noi, pentru proiecte în derulare, pentru finanțarea activităților pe care le asigurăm din bugetul local și cu respectarea tuturor termenelor legale, am procedat la convocarea acestei ședințe”, a declarat primarul Clujului Emil Boc în deschiderea ședinței extraordinare de Consiliu Local de marți.

Proiectul de buget pentru 2026 al municipiului Cluj-Napoca este de 835,4 milioane de euro.

Bugetul de dezvoltare este de 55% din valoarea proiectului de buget propus.

Edilul s-a referit și la excedentul bugetar: cheltuielile pentru proiectele derulate de municipalitate sunt acoperite din veniturile la bugetul local, plus excedentul anului precedent.

Doar în perioada 2024-2025, Clujul a avut venituri de 406,2 milioane de euro din fonduri europene.

„Tot excedentul anului precedent este folosit pentru a finanța proiectele pe care astăzi le avem în buget. Acest excedent bugetar ne permite să continuăm proiectele pe care le avem, dar și să atragem fonduri europene: mecanismul este simplu – prima dată plăteși, iar după recuperezi banii”, a explicat Emil Boc.

USR a contestat proiectul de buget

Explicațiile primarului Emil Boc au venit în contextul în care USR a constestat proiectul de buget din cauza „veniturilor supraevaluate”.

„Pentru prima dată în istoria recentă a Clujului, împreună cu colegii consilieri locali USR, am contestat oficial propunerea de buget pe anul 2026 a municipiului Cluj-Napoca”, anunța recent consilierul local Paul Helmer (USR Cluj) într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Problema „veniturilor supraestimate”, precum și al excedentului bugetar au fost câteva dintre motivele invocate de consilierii USR.

„Acest proiect de buget este rezultatul viziunii strategiei municipiului Cluj-Napoca pe termen scurt, mediu și lung.(...). Această strategie urmărește să construiască un oraș care să producă propesritate, să asigure succesul, dar și cei mai vulnerabili să beneficieze de pe urma prosperității orașului. Economia de piață trebuie să meargă mână în mână cu respeonsabilitatea socială”, a spus Emil Boc.

Emil Boc a vorbit și despre însemnătatea pilonilor strategici în dezvoltarea orașului: universități, educație, dimensiunea verde, dimensiunea digitală și dimensiuna inclusivă.

Au fost propuse peste 160 de amendamente la proiectul de buget: 85 sunt deja cuprinse în proiect, 57 au rămas în atenția administrației locale, în timp ce alte peste 20 de amendamente nu se află printre priorități.

Printre amendamentele admise se regăsesc asemenea proiecte precum: modernizarea Palatului Telefoanelor - obiectiv cultural deschis pentru public, modernizarea străzii Colonia Sopor, treceri de pietoni supraînălțate în zona instituțiilor de învățământ preuniversitar sau măsuri pentru prevenirea consumului de droguri.

„În același timp, acest proiect de buget este produsul unei viziuni politice, asigurate de PNL și UDMR. La această viziune politică, evident, am adăugat lucrurile bune, sănătoase care se încadrează în această viziune și care au acoperire legală, venite din partea partidelor reprezentate în Consiliul Local”, a explicat primarul Emil Boc.

Acuzații calomnioase în CL

Sabin Sărmaș, fost deputat PNL care a candidat la alegerile locale 2024 pentru Primăria Cluj-Napoca, a intervenit în dezbaterile pe buget, acuzând un buget nerealist. Acesta a oferit exemplul școlii din Bună Ziua unde a acuzat „un tun” din buget:

„Ce se întâmplă, din păcate în ultimii ani în bugetul local, e că apar pe ici pe colo niște tunuri - ascunse, camuflate. Acum avem unul de peste 8 milioane de lei, mai precis Primăria în loc să folosească pentru școala din Bună Ziua, zona Augustin Buzura, un drum existent deja, a ales să facă un drum nou. Strada Augustin Buzura trebuia preluată gratuit de către administație încă de acum 10 ani. Acum, cine e beneficiarul drumului nou?”, a acuzat Sărmaș.

Primarul Emil Boc a respins acuzațiile și arătat că soluția propusă a fost selectată în urma discuțiilor cu specialiștii din urbanism, inclusiv în urma unei petiții depuse de locuitorii din zonă:

„Acel drum nu putea fi folosit, chiar dacă era în proprietatea noastră. Ar fi trebuit făcute exproprieri pentru lărgire. A fost dezbătut în mai multe comisii acest drum și s-a ajuns la varianta optimă ca acest nou drum să fie realizat”, a explicat Emil Boc.

De altfel, edilul Emil Boc a declarat că acuzațiile calomnioase nu sunt acceptate la masa Consiliului Local:

„Îmi rezerv dreptul de a acționa în judecată pe oricine îmi aduce afirmații cu tentă calomnioasă”, a declarat Boc, care a adăugat că Sărmaș este condus de un grup de interese din zona criptomonedelor:

„Pe mine nu mă confundați cu vânzătorii și cumpărătorii de criptomonede, suntem în altă ligă, eu lucrez în interes public, dumneavoastră strict pe interese”.

Primarul Emil Boc a intervenit în cadrul ședinței prin video call de la Bruxelles, iar bugetul a fost adoptat după mai bine de patru ore de dezbateri.

Bugetul Clujului pentru 2026: 835 de milioane de euro

Bugetul general al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2026 este de 4,26 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 835,4 de milioane de euro, în scădere cu 162 de milioane de euro față de anul trecut, din cauza măsurilor guvernamentale.

Fondurile pentru cultură, sport, culte și sănătate nu vor fi diminuate în 2026, în ciuda reducerii bugetare.

În proiectul de buget sunt incluse și investițiile prioritare ale municipiului, precum continuarea lucrărilor la centura metropolitană, metrou, tren metropolitan, bazinul de înot din Borhanci, dar și lansarea unor noi proiecte precum pasajul Muncii sau o o nouă creșă în Dâmbu Rotund.

De altfel, domeniul educației rămâne prioritar: Investițiile în proiectele educaționale beneficiază de un buget propus de 131.640.604 euro.

Clujul va implementa trei proiecte-pilot în domeniul educației pentru dezvoltarea gândirii critice a copiilor și pregătirea elevilor pentru un mediu profesional competitiv: Manualul de educație digitală și gândire critică, Biblioteca cu lecții digitale și Ateliere de vacanță.

