Buget Cluj-Napoca 2026. Ce face Primăria cu 835 mil. €?

Bugetul municipiului Cluj-Napoca a fost pus în dezbatere publică și este de 835 de milioane de euro pentru 2026, mai mic decât anul trecut.

În 2026, municipiul Cluj-Napoca are un buget de 4.260.554.727 miliarde de lei (echivalentul a 835.402.889 milioane de euro), mai mic decât în 2025.

Anul trecut, bugetul a fost de 4.963.050.995 miliarde de lei (echivalentul a 997.177.271 milioane de euro).

Proiectul de buget pentru acest an a fost prezentat de primarul Emil Boc în ședința Consiliului local de astăzi, miercuri, 8 aprilie 2026.

Emil Boc: „Proiectele care pot fi terminate în 2026 sunt prioritare”

„Prioritatea o constituie finalizarea proiectelor de investiții care sunt în fază avansată și care pot fi terminate în 2026. Alocăm toate resursele necesare în acest sens. Chiar dacă bugetului anului 2026 este mai mic decât în 2025, vom menține cel puțin la același nivel alocările pentru cultură, sănătate/spitale, sport, culte”, a spus edilul.

Bugetul Clujului, pus în dezbatere publică

Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică cu privire la Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2026, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

Proiectele importante care vor fi gata anul acesta

17 proiecte importante vor fi finalizate în 2026.

Centura metropolitană tronson I: Cluj-Napoca - Florești – 22,5 mil. euro HUB Educațional Borhanci: creșă; școala gimnazială - 2,4 mil. euro; liceul - 2 mil. euro; 2 săli de sport Bazin de înot Borhanci - 10,2 mil. euro 31 proiecte - școli și grădinițe modernizate și reabilitate energetic prin PNRR – 46 mil. euro 64 școli și grădinițe dotate prin PNRR – 1,4 mil. euro Sala de sport „George Coșbuc” – 0,3 mil. euro Amenajare pistă de biciclete Calea Turzii - 1,9 mil. euro Reabilitare Piața Karl Liebknecht - 0,6 mil. euro Reabilitare Piața 14 iulie și zonele adiacente - 4,4 mil. euro Căminul pentru persoane vârstnice „Sfântul Vasile cel Mare” - Calea Baciului Restaurare vestigii arheologice Parc I. L. Caragiale - 0,6 mil. euro Centrul cultural „Garnizoana” 4,7 mil. euro Centru de colectare cu aport voluntar – „CAV MARE” Centru de colectare cu aport voluntar – „CAV MIC” 245 de insule ecologice digitalizate supraterane Puncte de încărcare vehicule electrice 3 proiecte de renovare energetică (1.251 apartamente)

11 proiecte de 68 mil. euro în Cluj-Napoca

Totodată, 11 proiecte încep implementarea în teren în 2026.

Școala Bună Ziua - 6,32 mil. euro Pod Garibaldi - 8 mil. euro Pod nou Fabricii de Zahăr - 6 mil. euro Pistă de biciclete Sf. Ioan - 10 mil. euro Drumuri de legătură: DL 22, DL 23, DL 24, DL 32, DL 31 - 22,5 mil. euro Centru victime violență domestică - 4 mil. euro Renovare și extindere Centru de Servicii Medicale Aviator Bădescu - 1,2 milioane euro Skatepark indoor la Baza Sportivă Gheorgheni - 0,6 mil. euro Parc fotovoltaic Valea Chintăului - 4,72 mil. euro Retehnologizare SACET - 12,8 mil. euro Producție, transport, distribuție energie termică insule de energie 3 loturi - 37,2 mil. euro

Clujul continuă 14 proiecte mari

14 proiecte multianuale continuă și în 2026 în Cluj-Napoca.

Centura metropolitană - segmentul 2 Metrou 121,5 mil. euro Trenul metropolitan Material rulant pentru trenul metropolitan Creșă și grădiniță Parcul Feroviarilor Grădinița din Borhanci Canalul Morii - Zona Rozelor Drumul roman - Piața Unirii nr. 2 Vehicule electrice + stații de încărcare Copertine stații CTP Locuințe sociale - str. Sobarilor Locuințe sociale de pe piața liberă Suprailuminare treceri de pietoni Modernizare iluminat public

Licitații în 2026 pentru 11 proiecte din Cluj-Napoca

11 proiecte pentru care se lansează licitația în 2026

Creșă Dâmbul Rotund Etajare și modernizare corp cantină Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” Reabilitare sistem încălzire liceu „Gheorghe Șincai” Extindere - modernizare corp B Liceu „Avram Iancu” Parcul Est etapa 1 Parcul Farmec 2 Acoperiș verde parking Moților Cimitir de animale Centru rezidențial pentru adicții „Noi Orizonturi” Pasajul Muncii - Oașului Stație producere hidrogen

De asemenea, cuprinse în bugetul de anul acest sunt și proiectele finanțate permanent.

Programul „O masă caldă” - suport alimentar elevilor și preșcolarilor din 6 unități de învățământ - peste 3.100 elevi Program de asigurare a unei mese calde pe zi pentru Centru de Zi „Țara Minunilor” Ghiozdane și rechizite gratuite pentru elevii clujeni din familii cu venituri reduse Sprijin pentru acces la educație - Programe de transport dedicat pentru elevii din familii defavorizate şi elevii cu nevoi speciale Autobuze școlare dedicate transportului elevilor din cartiere la școli Vouchere culturale și sportive pentru elevi Concurs anual pentru tineri cercetători în știință și inginerie Premii pentru elevii cu performanţe deosebite - la Bacalaureat, Olimpiade etc. Gala de Excelență „10 pentru Cluj” - premierea elevilor merituoși în fiecare an școlar Programul social „Alimente” - vouchere pentru persoanele cu venituri reduse Masă la Cantina de Ajutor Social în regim de gratuitate și în regim de plată parțială Suport pentru persoanele cu risc de excluziune socială / în situații dificile de viață Alocație pentru susținerea familiei Ajutor pentru încălzirea locuinței Achiziționarea de locuințe sociale de pe piața liberă Programul de ajutor pentru plata chiriei persoanelor singure și familiilor marginalizate social Adăpost, hrană, igienă și servicii sociale pentru persoanele fără adăpost Susținerea financiară a asociațiilor și fundațiilor acreditate ca furnizori de servicii sociale sau active în domeniul social - parteneriate cu ONG-uri pentru programe sociale Continuare finanțare dotări pentru Spitalul Municipal „Clujana” Tratamente stomatologice gratuite - Programul „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie” Sprijin de la bugetul local pentru spitale clujene prin fonduri nerambursabile Susţinerea activităţii S.M.U.R.D. / a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj Programul de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice Ajutor financiar pentru copiii cu handicap și familiile lor Transport în comun gratuit pentru elevi, studenți, pensionari, șomeri, veterani de război etc. Misiunea 100 orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic Plantări de arbori Susținerea construirii de clădiri verzi - reducere 50% din impozitul pe clădire Vinerea Verde - transport public gratuit în fiecare zi de vineri Programul „Adoptă un spațiu verde” pentru companii Concursul „Curățenie generală” pentru asociațiile de proprietari Fumatul interzis în stațiile de transport public și parcuri Politici publice orientate spre crearea de noi locuri de muncă: acordarea de facilităţi fiscale prin schemă de ajutor de minimis pentru investitorii din parcurile industriale şi pentru susținerea construirii de clădiri cu clasa energetică A FIX Cluj - Fondul de Inovare și Experiment pentru sprijinirea startup-urilor create de tineri Alocarea de fonduri de la bugetul local pentru: ONG-uri și instituții care desfășoară activități culturale, de tineret, sociale, asociații sportive, culte Bugetare participativă în școli Premierea clujenilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie Premierea clujenilor care au împlinit 100 de ani Organizarea de evenimente pentru comunitate: Zilele Clujului, Ziua Națională a României, Ziua Unirii Principatelor Române etc. Sterilizare gratuită pentru câinii și pisicile cu stăpân. Sterilizare gratuită pentru pisicile fără stăpân. Acces cu animalele de companie în Primărie și în instituțiile subordonate Locuri de plimbare și Parcuri special amenjate cu aparate de fitness pentru animalele de companie Campanii de adopții căței Boluri de apă pentru animalele de companie în zonele centrale

Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere în perioada 08 – 23 aprilie 2026 la adresa de e-mail: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier, în atenția Direcției Economice.

CITEȘTE ȘI: