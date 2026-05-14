Apelul psihiatrilor români în Parlamentul European pentru sănătatea mintală. „Scopul nu este toleranța, ci incluziunea!”

Reprezentanții Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie au cerut, în Parlamentul European, combaterea stigmatizării persoanelor cu afecțiuni psihice și dezvoltarea serviciilor de sănătate mintală.

Medicii Ciprian Băcilă și Elena Predescu au avertizat că problemele de sănătate mintală, în special în rândul copiilor și adolescenților, devin una dintre cele mai mari provocări sociale și medicale ale Europei.

Medicii Ciprian Băcilă și Elena Predescu au avertizat că problemele de sănătate mintală, în special în rândul copiilor și adolescenților, devin una dintre cele mai mari provocări sociale și medicale ale Europei, conform Agerpres.ro.

Reprezentanții Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie au participat la dezbaterea „Breaking the Silence: Mental Health in Europe”, organizată la Parlamentul European de vicepreședintele Parlamentului European Nicu Ștefănuță.

În cadrul evenimentului desfășurat la Bruxelles, specialiștii români au atras atenția asupra problemelor grave legate de stigmatizarea persoanelor cu tulburări psihice și asupra lipsei accesului la servicii adecvate de sănătate mintală.

Ciprian Băcilă: „Stigma este principalul obstacol”

Președintele ARPP, psihiatrul Ciprian Băcilă, a declarat că stigmatizarea persoanelor cu afecțiuni psihice continuă să reprezinte principala barieră în accesarea serviciilor medicale.

„Deși subfinanțarea cronică a sistemului de sănătate mintală, lipsa medicamentelor și lipsa cunoașterii clinice sunt factori care impactează calitatea îngrijirii, stigma este principalul obstacol în calea accesului la servicii de sănătate mintală în aproape fiecare țară din lume”, a afirmat acesta.

Medicul a subliniat că lupta împotriva stigmei trebuie să implice profesioniști din domeniul sănătății, autorități, societatea civilă și mass-media.

„Scopul unui program anti-stigmă nu este toleranța. Toleranța este ceea ce acordăm obiectelor neînsuflețite. Scopul este incluziunea, pentru că persoanele cu tulburări mintale nu sunt separate de noi. Sunt parte din comunitatea noastră”, a spus Ciprian Băcilă.

Elena Predescu: Problemele de sănătate mintală la copii devin critice

În cadrul aceleiași dezbateri, psihiatrul de copii Elena Predescu a atras atenția asupra creșterii alarmante a problemelor de sănătate mintală în rândul copiilor și adolescenților.

„În acest moment, sănătatea mintală a copiilor și adolescenților este una dintre cele mai importante probleme medicale și sociale din Europa”, a declarat Elena Predescu.

Aceasta a susținut necesitatea unor programe de educație și prevenție, dar și a unui acces mai bun la servicii specializate pentru copii și adolescenți.

„A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune. Este un act de responsabilitate și grijă față de copil. Felul în care avem grijă astăzi de sănătatea mintală a copiilor va decide nu doar viitorul lor, ci și sănătatea emoțională a întregii societăți de mâine”, a afirmat medicul.

Dezbatere europeană despre sănătatea mintală

Evenimentul organizat la Parlamentul European a reunit europarlamentari, psihiatri, psihologi și specialiști în sănătate mintală din mai multe state europene, discuțiile concentrându-se pe dezvoltarea serviciilor de sprijin psihologic și combaterea discriminării persoanelor diagnosticate cu tulburări psihice.

