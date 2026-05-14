România primește 2,62 miliarde de euro din PNRR. Comisia Europeană a aprobat evaluarea pentru a patra cerere de plată!

Comisia Europeană a emis o evaluare preliminară pozitivă pentru cea de-a patra cerere de plată depusă de România prin PNRR, în valoare de 2,62 miliarde de euro.

Bruxelles-ul confirmă că statul român a îndeplinit zeci de jaloane și ținte legate de digitalizare, energie, fiscalitate și transporturi. | Imagine generată cu ajutorul AI

Bruxelles-ul confirmă că statul român a îndeplinit zeci de jaloane și ținte legate de digitalizare, energie, fiscalitate și transporturi.

Comisia Europeană a anunțat joi că România a trecut cu succes evaluarea preliminară pentru a patra cerere de plată din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), valoarea totală a tranșei fiind de 2,62 miliarde de euro.

Decizia reprezintă un nou pas important pentru deblocarea fondurilor europene din programul NextGenerationEU, prin care statele membre primesc bani pentru reforme și investiții strategice.

CITEȘTE ȘI:

România a îndeplinit 62 de jaloane și ținte

Potrivit evaluării făcute de Comisia Europeană, România a îndeplinit:

38 de jaloane;

24 de ținte prevăzute în PNRR.

Documentația a fost transmisă mai departe către Comitetul economic și financiar, care trebuie să emită un aviz în următoarele patru săptămâni. Ulterior, Comisia Europeană va putea adopta decizia finală privind autorizarea plății.

Cererea de plată a fost transmisă de autoritățile române în data de 19 decembrie 2025.

CITEȘTE ȘI:

Cloudul guvernamental și digitalizarea administrației, printre reformele validate

Printre măsurile validate de Bruxelles se află și progresele în digitalizarea administrației publice.

Conform Comisiei Europene, România a avansat dezvoltarea cloudului guvernamental, la care sunt conectate deja peste 30 de instituții publice. Sistemul este destinat schimbului rapid de date între instituții și eficientizării serviciilor publice.

Măsuri fiscale și schimbări în energie și transporturi

Evaluarea pozitivă vizează și reformele din domeniul fiscal, energetic și al transporturilor.

Potrivit Comisiei:

au fost adoptate măsuri pentru reducerea emisiilor poluante;

au fost făcute ajustări fiscale pentru vehiculele foarte poluante;

România a redus dependența de producția de energie pe bază de cărbune;

au fost implementate modificări legislative pentru îmbunătățirea colectării taxelor și simplificarea procedurilor fiscale.

Bruxelles-ul susține că aceste reforme urmăresc consolidarea veniturilor bugetare și creșterea eficienței administrative.

CITEȘTE ȘI:

România a încasat deja aproape 13 miliarde de euro

Planul Național de Redresare și Reziliență al României are o valoare totală de 21,41 miliarde de euro:

13,57 miliarde de euro granturi;

7,84 miliarde de euro împrumuturi.

Până în prezent, România a încasat aproximativ 12,97 miliarde de euro prin mecanismul european de redresare și reziliență, inclusiv prefinanțările acordate în anii 2021, 2022 și 2024.

Conform regulilor europene, toate jaloanele și țintele din PNRR trebuie finalizate până în august 2026, iar ultimele cereri de plată trebuie depuse până la finalul lunii septembrie 2026.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: