Măsuri pentru protejarea turiștilor în județul Cluj. Munții Apuseni, zona Vlădeasa și rezervația naturală Cheile Turzii, destinațiile vizate.

Autoritățile din Cluj au analizat măsuri de siguranță pentru zonele turistice din județ.

Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a organizat astăzi, joi, 14 mai 2026, o ședință de lucru pe tema gestionării eficiente și prevenirii riscurilor în zonele de agrement și pe traseele turistice din județul Cluj, organizată în perspectiva sezonului turistic primăvară-vară 2026.

Munții Apuseni, zona Vlădeasa și rezervația naturală Cheile Turzii, zonele vizate de măsuri pentru creșterea siguranței

Întâlnirea a avut loc cu participarea reprezentanților instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției mediului, administrării ariilor naturale protejate, salvamontului și primarii din zonele vizate.

Potrivit Prefecturii Cluj, în cadrul ședinței au fost analizate măsurile necesare pentru creșterea gradului de siguranță în principalele zone turistice ale județului, cu accent deosebit pe arealele montane din Munții Apuseni, zona Vlădeasa și rezervația naturală Cheile Turzii, unele dintre cele mai vizitate destinații turistice din județul Cluj.

„Discuțiile au vizat identificarea riscurilor existente pe traseele turistice, necesitatea îmbunătățirii semnalizării și întreținerii traseelor, precum și respectarea normelor pentru omologarea traseelor turistice, conform prevederilor HG 77/2003”, se arată în comunicatul Prefecturii Cluj.

Totodată, s-a pus accent pe colaborarea dintre autorități, salvamontiști și administratorii ariilor protejate pentru prevenirea incidentelor și intervenția rapidă în situații de urgență.

„Un subiect important abordat în cadrul întâlnirii a fost situația din zona Cheile Turzii, unde fluxul mare de turiști din ultimii ani impune măsuri suplimentare privind siguranța vizitatorilor, protejarea mediului și monitorizarea activităților desfășurate în perimetrul rezervației. Au fost discutate soluții pentru îmbunătățirea accesului și a informării turiștilor, precum și pentru prevenirea accidentelor pe traseele intens circulate”, mai este precizat în comunicat.

Autoritățile și-au îndreptat atenția către zona montană a Munților Apuseni și masivul Vlădeasa, unde există un potențial turistic major, dar și provocări legate de infrastructura turistică, semnalizarea traseelor și protejarea turiștilor în condiții meteorologice dificile.

Reabilitarea traseelor, o necesitate în zonele turistice din Cluj

În acest context, reprezentanții Salvamont au subliniat necesitatea unor intervenții pentru reabilitarea și marcarea corespunzătoare a traseelor, precum și intensificarea campaniilor de informare pentru turiști.

Prefectul Maria Forna a subliniat importanța unei cooperări constante între toate instituțiile implicate, pentru ca județul Cluj să ofere condiții de siguranță și servicii turistice de calitate atât pentru locuitori, cât și pentru turiștii care aleg să viziteze zonele naturale ale județului.

„Județul Cluj are unele dintre cele mai frumoase și valoroase zone naturale din România, iar responsabilitatea noastră este să le protejăm și, în același timp, să asigurăm condiții de siguranță pentru toți cei care le vizitează. Cheile Turzii, Munții Apuseni și zona Vlădeasa reprezintă puncte de atracție importante pentru turismul clujean și trebuie să beneficiem de o colaborare eficientă între instituții pentru prevenirea riscurilor și dezvoltarea unui turism responsabil și sustenabil”, a declarat prefectul Maria Forna.

