Veste proastă pentru bugetari: Peste 1.700 de posturi din administrație vor fi eliminate la Cluj

Veste șoc pentru bugetarii din administrația clujeană: în urma reformei promovate de Guvernul Bolojan, peste 1.700 de posturi din primăriile din județul Cluj vor fi eliminate.

1.744 de posturi din administrația județului Cluj urmează să fie desființate.

Anunțul a generat o undă de șoc în rândul funcționarilor și bugetarilor clujeni.

În județul Cluj, numărul estimat de reducere a personalului este de 1.744 de posturi, care sunt și posturi ocupate și posturi vacante.

Mai exact, pentru anul 2025, au fost aprobate 5.759 posturi, iar ca urmare a reducerii, potrivit OUG nr. 7/2026, va rămâne un număr de 4.015 posturi la nivelul UAT-urilor și Consiliului Județean Cluj.

„Potrivit aceleiași ordonanțe, UAT-urile au două variante: fie reduc fondul de salarii cu 10%, iar începând cu data de 1 ianuarie 2027 se vor reduce efectiv și posturile, fie reduc doar posturile începând cu data de 1 iulie 2026”, informează, luni, Prefectura Cluj.

Prefectura Cluj a avut obligația ca, până în 16 martie, să transmită tuturor UAT-urilor calculele procentuale.

În termen de 30 de zile de la primirea adresei, Primăriile trebuie să convoace Consiliile Locale și să opteze pentru una dintre cele două variante.

Tăieri în administrație: scenarii de lucru

Dacă optează pentru prima variantă, atunci se scade fondul de salarii, iar de la 1 iulie, funcționarii vor avea salariile diminuate cu 10% și rămân toți în organigramă, cu amendamentul că, după 1 ianuarie 2027, trebuie reduse și posturile.

Dacă se optează pentru varianta a doua, atunci noile organigrame trebuie adoptate în ședințele de Consiliu Local și transmise către Instituția Prefectului și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj.

Când aflăm ce au decis primăriile din județul Cluj?

Scenariile pentru care optează primăriile din județul Cluj trebuie concretizate în termen de 30 de zile de la momentul în care li s-a comunicat adresa de la Prefectură.

„O situație reală vom putea să avem după ce primim hotărârile de Consiliu Local cu noile organigrame”, potrivit Prefecturii Cluj.

Astfel, lista finală cu reducerile pe fiecare UAT va deveni clară după ce Prefectura Cluj va primi hotărârile de Consilii Locale și de la Consiliul Județean Cluj cu noile organigrame, adică cel mai probabil la jumătatea lui aprilie 2026.

