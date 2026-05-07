Mircea Abrudean, mesaj ferm despre OCDE: „Cel mai important obiectiv de țară”

Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, a participat la Reuniunea semestrială de primăvară a Rețelei Internaționale pentru Educație Financiară a OCDE, desfășurată la București.

Evenimentul, găzduit de Banca Națională a României, a reunit reprezentanți instituționali și experți în procesul de aderare al României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). În intervenția sa, Mircea Abrudean a vorbit despre rolul Parlamentului României în procesul de aderare la OCDE, în special în ceea ce privește armonizarea legislației naționale cu standardele organizației.



„ Aderarea României la OCDE este cel mai important obiectiv de țară acum, nu este negociabil și este transpartinic. La Reuniunea semestrială de primăvară a Rețelei Internaționale pentru Educație Financiară a OCDE, organizată de Banca Națională a României, am vorbit despre rolul Parlamentului României în procesul de aderare la Organizație, esențial, tocmai din perspectiva acestei armonizări legislative și a adoptării modificărilor necesare pentru alinierea la standardele OCDE.”, a scris acesta în postarea publicată pe Facebook.



De asemenea, acesta a mai spus că procesul presupune adoptarea unor modificări legislative pentru ca România să se alinieze la cerințele OCDE.



„Pentru investitori, un cadru legislativ armonizat cu standardele europene - transparent și previzibil - oferă încrederea de care au nevoie atunci când își analizează planurile de dezvoltare. Iar acest lucru aduce nu doar capital, ci și tehnologie și inovație - elemente esențiale pentru o creștere economică sustenabilă.”, a mai subliniat Abrudean.



