Politica de coeziune, esențială pentru bugetul UE după 2027. Emil Boc: „O uniune care nu investește în coeziune se pregătește pentru propria sa divizare”.

„Nimeni nu ar trebui forțat să își părăsească propria regiune din cauza condițiilor economice”, a susținut primarul Clujului Emil Boc, raportor în cadrul Comitetului European al Regiunilor. Liderii locali și regionali au sprijinit necesitatea de a reînnoi politica de coeziune, dar s-au opus ferm reducerilor bugetare pentru perioada 2028-2034.

Foto: Emil Boc - Facebook

Regiunile și orașele și-au prezentat, miercuri, în cadrul Comitetului European al Regiunilor (CoR) principalele solicitări de reformare a politicii de coeziune pentru exercițiul financiar 2028 – 2034.

În calitate de raportor, Emil Boc s-a referit la viitorul fondurilor europene și la rolul orașelor și regiunilor în deciziile UE.

Politica de coeziune trebuie să permită, în continuare, o bună distribuire a fondurilor pentru o dezvoltare coerentă a regiunilor, astfel încât oamenii să nu fie nevoiți să-și părăsească casa.

„Voi începe cu o întrebare fundamentală în legătură cu subiectul avizului nostru: Pregătim Europa pentru a fi mai unită sau pentru propria ei divizare?

De la bun început, am spus în Comitetul Regiunilor că opțiunea centralizării fondurilor europene după 2027 este greșită.

Comitetul European al Regiunilor, 6 mai 2026:: Liderii locali și regionali au sprijinit necesitatea de a reînnoi politica de coeziune, dar s-au opus ferm reducerilor bugetare pentru perioada 2028-2034|Foto: Emil Boc - Facebook

Și dacă mergem suficient de departe pe această cale, ar putea însemna ceva și mai rău: o Europă care încă există din punct de vedere juridic, dar care nu mai rezistă împreună din punct de vedere politic”, a declarat primarul Clujului Emil Boc în mesajul transmis în cadrul CoR.

Decizii importante pentru dezvoltarea coerentă a regiunilor

Menținerea unui sprijin previzibil al politicii de coeziune pentru toate regiunile, nu numai pentru cele mai puțin dezvoltate, respingerea planurilor naționale de investiții atunci când regiunile nu sunt implicate în elaborarea acestora și un principiu transversal obligatoriu care să garanteze că fiecare politică a UE nu dăunează coeziunii în Europa, acestea sunt principalele propuneri prezentate de Comitetul European al Regiunilor (CoR) într-un set de avize privind reforma politicii de coeziune după 2027, toate adoptate în unanimitate în sesiunea plenară din 6 mai.

„Nu suntem aici doar pentru a trage semnale de alarmă. Suntem aici pentru a construi.

Comisia Europeană a evoluat. Propunerile s-au îmbunătățit. Parteneriat, guvernanță pe mai multe niveluri, pârghii de control regionale. Aceste cuvinte sunt acum pe masă, iar noi le salutăm.

Dar cuvintele trebuie să devină garanții. Mențiunile trebuie să devină mecanisme.

Rolul autorităților locale

Așadar, cum putem proteja vocea, rolul și banii pentru autoritățile locale și regionale?

*În primul rând: Să nu punem fermierii împotriva regiunilor într-o competiție pentru aceiași bani. Coeziunea nu trebuie să devină o victimă colaterală în cadrul mega-planurilor naționale! Dacă se întâmplă acest lucru, slăbim însăși țesătura care ține unită Uniunea noastră.

*În al doilea rând: Politica de coeziune pentru toate regiunile, nu doar pentru cele mai vulnerabile, ci și pentru regiunile în tranziție și cele mai dezvoltate.

*În al treilea rând: salvarea celor două principii de aur ale politicii de coeziune – guvernanța pe mai multe niveluri și parteneriatul. Acestea nu sunt formalități birocratice. Ele sunt ADN-ul solidarității europene și au dat rezultate timp de decenii. Să nu abandonăm ceea ce funcționează în numele simplificării.

Comisia a oferit pârghii de control regional. Acceptăm, cu o condiție: trebuie să însemne ceva.

Facilitatea pentru redresare și reziliență a demonstrat cum arată un exercițiu de bifare. Nu ne putem permite să repetăm această lecție în politica de coeziune. Propunem o clauză de subsidiaritate care să împuternicească Comisia să respingă planurile naționale care subminează principiul subsidiarității. Pentru că responsabilitatea trebuie să aibă forță juridică.

*În al patrulea rând: fiecare stat membru – mare sau mic, federal sau centralizat – ar trebui să includă cel puțin un capitol teritorial în planurile sale naționale.

Este vorba despre mai mult decât formule de finanțare. O piață fără solidaritate este o piață fără viitor. Nu cerem caritate pentru regiunile noastre. Cerem dreptul de a rămâne acasă. Nimeni nu ar trebui forțat să își părăsească propria regiune din cauza condițiilor economice. O uniune care nu investește în coeziune se pregătește pentru propria sa divizare”, a punctat Emil Boc în intervenția sa.

Viitorul buget al UE și reformarea politicii de coeziune

Liderii locali și regionali au sprijinit necesitatea de a reînnoi politica de coeziune, dar s-au opus ferm reducerilor bugetare și încercării de a exclude regiunile și orașele din procesul decizional în favoarea guvernelor naționale. Cele trei avize adoptate abordează diferite aspecte ale propunerii Comisiei Europene privind următorul buget pe termen lung al UE, care va acoperi perioada 2028-2034, și, în special, crearea unui fond mare unic care să fuzioneze politica de coeziune, politica agricolă, politica în domeniul pescuitului și alte politici, care ar urma să fie gestionat prin intermediul unor planuri de parteneriat naționale și regionale (PNRR) unice.

Membrii CoR au solicitat ca „verificările regionale” ale programelor naționale de reformă, sugerate de președintele Comisiei Europene, să fie puse în aplicare prin „evaluări ale guvernanței pe mai multe niveluri”. Acest lucru ar impune statelor membre obligația de a consulta autoritățile locale și regionale la elaborarea planurilor naționale de reformă.

Liderii locali și regionali au solicitat, de asemenea, majorarea bugetului programelor naționale de reformă în conformitate cu solicitarea Parlamentului European. În cadrul acestei sume, ar trebui menținute bugetele de sine stătătoare dedicate politicii de coeziune, politicii agricole comune și altor politici. Politica de coeziune ar trebui să includă alocări definite pentru toate categoriile de regiuni, nu numai pentru cele mai puțin dezvoltate.

