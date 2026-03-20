Câte posturi „dispar” la Cluj odată cu reforma administrației. Primăriile au două variante.

Prefectul Maria Forna a anunțat câte posturi ar urma să fie reduse în județul Cluj, odată cu reforma administrației publice și care sunt variantele pentru primării.

Prefectul județului Cluj, Maria Forna, afirmă că la nivelul administrațiilor din județ ar putea fi reduse aproximativ 1.700 de posturi, dar lucrurile nu sunt încă stabilite.

„La Cluj s-ar reduce cam cu 1.700 de posturi, care sunt și posturi ocupate, și posturi vacante. Dar e o nuanță. E o chestie foarte relativă, pentru că UAT-urile au două variante: fie reduc fondul de salarii cu 10%, fie reduc posturile din start. Noi am avut obligativitatea ca până în 16 martie să trimitem la toate UAT-urile calculele cu procente pe fiecare. În termen de 30 de zile de la primirea adresei de la noi, ei trebuie să-și convoace consiliul local și să opteze pentru una dintre cele două variante”, a declarat Maria Forna, pentru Agerpres.ro.

Aceasta a adăugat că administrațiile din județ mai au la dispoziție circa 20 de zile pentru a comunica varianta pe care au ales-o.

Banii sau posturile

„Dacă optează pentru prima variantă, atunci se scade fondul de salarii și de la 1 iulie, funcționarii vor avea salariul redus cu 10% și rămân toți în organigramă, cu amendamentul că după 1 ianuarie 2027 trebuie reduse și posturile, iar dacă optează pentru varianta a doua, atunci, noile organigrame trebuie adoptate în ședințele de consiliu local. Asta trebuie s-o facă în termen de 30 de zile de la momentul în care li s-a comunicat de la prefectură. O situație reală putem să avem după ce primim hotărârile de consiliu local”, a conchis prefectul Maria Forna.

