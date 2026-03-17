Reforma administrativă: dispar orașele mici și primăriile ineficiente?

Reforma administrativă poate însemna o eficientizare a administrației locale și o reorganizare teritorială de impact. Va avea Clujul un singur municipiu?

Un singur municipiu și 3-4 primării în județ, orașe cu minim 20.000 de locuitori și comune peste 5.000 de locuitori.

Economistul Cristian Păun propune o reorganizare radicală a administrației locale, folosind drept exemplu județul său natal, Alba. Viziunea acestuia este clară: comasarea localităților și tăierea masivă a cheltuielilor cu salariile aparatului administrativ, notează Newsweek.ro

Dispar orașele sub 20.000 de locuitori?

Conform propunerii, pragurile de clasificare ar trebui regândite drastic pe baza populației reale.

România are 41 de județe, cu un număr de 320 de orașe, dintre care 103 sunt clasificate ca municipii. De asemenea, la nivel național sunt 2.800 de comune.

Profesorul universitar Cristian Păun (ASE București) susţine că trebuie stabilite nişte praguri minime, de exemplu cel puţin 2.000 - 5.000 de locuitori o comună şi cel puţin 20.000 de locuitori pentru un oraş.

De asemenea, zonele metropolitane să aibă un singur primar, iar cartierele – manageri.

„Ar trebui puse criterii clare: nu mai poate fi oraș sub 20.000 de locuitori, de exemplu. Se face un recensământ local. Localitățile cu sub 20.000 de locuitori nu se vor mai numi orașe”, conform propunerii înaintate de profesorul Cristian Păun, arată Newsweek.ro

Județul Cluj: un singur municipiu și 3 - 4 primării?

Conform propunerii formulate, un județ ar trebui să aibă un singur municipiu și maximum 3 – 4 primării.

Astfel, în cazul Clujului, ar fi afectate municipiile Turda, Dej și Gherla.

„Zona asta metropolitană trebuie să aibă un singur primar, un singur consiliu care să decidă. Eventual, pentru aceste zone, comunități mai mari, se poate lua decizia tot așa: de la 5.000 de locuitori în sus, o structură administrativă de tipul celei cu un city manager sau community manager, care să facă treabă, pentru anumite servicii. Eu nici n-aș mai spune municipiu decât reședinței de județ”, a explicat profesorul universitar, conform sursei citate.

După modelul orașelor, comunele nu ar trebui să aibă sub 2.000 de locuitori.

Triunghiul Alba Iulia – Sebeș – Teiuș: O singură zonă metropolitană

Una dintre cele mai concrete propuneri vizează zona centrală a județului. Păun subliniază paradoxul existenței a două municipii (Alba Iulia și Sebeș) la o distanță de doar 12-15 km, legate deja funcțional.

Astfel, zona metropolitană Alba ar include Alba Iulia, Sebeș și Teiuș.

Structura: Un singur primar și un singur Consiliu Local, în timp ce fostele orașe ar fi gestionate de city manageri.

Alte zone propuse: Comasarea orașelor Aiud cu Teiuș, respectiv o zonă montană unitară formată din Zlatna, Abrud și Câmpeni.

Educația și Sănătatea: Concentrare, nu risipire

Reforma nu vizează doar tăierea costurilor, ci și creșterea calității vieții. În viziunea lui Păun, este mai eficient să ai un internat modern în Alba Iulia pentru copiii din zona montană, decât să menții licee subpopulate.

De asemenea, o astfel de abordare ar crește atractivitatea pentru profesori și medici: localitățile mai mari și mai bine conectate ar fi mai tentante pentru specialiști.

„Într-un județ, rezolvi problemele cu trei-patru primării mari de orașe, în loc de toată nebunia de acum. Dacă reduci numărul de orașe de la 15 la cinci, reduci bugetele aferente cu două treimi. Nu mai ai cheltuielile cu salariile. Celelalte cheltuieli probabil că le vei avea, dar sunt acoperite de taxele locale. Ai tot interesul să faci infrastructură”, spune economistul Cristian Păun.

