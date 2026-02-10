1 milion de euro pentru rețeaua de apă din Dezmir. Rezervorul nou și stația de pompare modernă rezolvă „o problemă majoră”.

Consiliul Județean (CJ) Cluj a alocat 1 milion de euro pentru optimizarea alimentării cu apă în localitatea Dezmir din comuna Apahida.

Bazin de apă de 500 mc în Dezmir | Foto: Consiliul Județean Cluj

5 milioane de lei pentru optimizarea rețelei de apă din Dezmir

Primăria comunei Apahida a finalizat lucrările de îmbunătățire a sistemului de alimentare cu apă potabilă a localității Dezmir, în urma unei alocări bugetare în valoare de 5.000.000 de lei, din fondul de rezervă al Consiliului Județean Cluj.

Lucrările au vizat, în principal, construirea unui rezervor de apă, de mare capacitate, necesar acoperii nevoilor comunității, respectiv instalarea unei stații de pompare moderne, menită să asigure un debit de apă constant.

Alin Tișe: „Rezolvăm o problemă majoră”

„Este o investiție importantă pe care am finanțat-o din fondul de rezervă, și care va rezolva o problemă majoră din localitatea Dezmir. În colaborare cu Primăria Apahida și cu operatorul nostru, Compania de Apă Someș, am luat decizia de a rezolva definitiv această problemă, contribuind în acest fel la creșterea calității vieții pentru mii de clujeni care locuiesc în zonă”, a transmis președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Lucrările au vizat construirea unui rezervor de înmagazinare a apei cu un volum de 500 de mc, conectat, printr-o rețea de distribuție în lungime de aproape 4,8 km, la rețeaua de apă existentă. De asemenea, pentru asigurarea presiunii și debitului de apă, a fost instalată o stație de pompare complet echipată și automatizată, dotată cu sistemul SCADA. În plus, investiția a mai vizat realizarea unei lucrări de subtraversare a liniei de cale ferată și a drumului național.

„Investiția de extindere și optimizare a infrastructurii de apă realizată de Consiliul Județean Cluj va contribui la o mai bună funcționare a sistemului edilitar existent în localitatea Dezmir, dar și a celui din Sânnicoară, care, pe fondul dezvoltării imobiliare din ultimii ani, a rămas subdimensionat. Întreaga investiție va fi recepționată și dată în funcțiune în perioada imediat următoare, după finalizarea, de către Compania de Apă Someș, a testelor necesare”, se mai arată în comunicatul CJ Cluj.

