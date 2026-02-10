Duel decisiv pentru U-BT în ultima etapă din BKT EuroCup!

Ultima etapă a sezonului regulat din BKT EuroCup aduce un duel decisiv la Cluj-Napoca.

Meci decisiv pentru U-BT Cluj / Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

U-BT Cluj-Napoca va da piept cu Aris Salonic miercuri, 11 februarie, de la ora 18:00, într-un meci cu miză uriașă, în care câștigătoarea va obține ultimul bilet pentru play-off.

În faza următoare a competiției, învingătoarea de miercuri va juca în optimi, împotriva ocupantei locului 3 din Grupa B, într-o singură manșă.

Arena din Cluj se anunță neîncăpătoare pentru duelul care va decide cea de-a doisprezecea echipă ce va face pasul în faza următoare a competiției. 500 de suporteri greci și-au anunțat prezența.

Aris Salonic este unul din cele mai vechi cluburi din Europa, reușind de-a lungul anilor să câștige pe plan intern 10 titluri, 8 Cupe și 1 SuperCupă.

Datorită dominației în întrecerile interne din perioada 1980-1990, Aris a fost poreclită „Împăratul”, după ce a reușit timp de 3 sezoane (1985-1988) să ajungă la 80 de victorii consecutive în campionat.

Grație acestor reușite, clubul din Salonic a fost votat cel mai de succes club sportiv grec al secolului al XX-lea.

Istoricul întâlnirilor e de partea echipei clujene, care a câștigat toate cele cinci partide jucate împotriva formației din Salonic.

Pentru al treilea sezon consecutiv, U-BT și Aris au fost repartizate în aceeași grupă, iar după victoriile din edițiile precedente, „alb-negrii” s-au impus și în turul actualei stagiuni.

Pe 4 decembrie 2025, U-BT a redus la tăcere sala „Nikos Galis”, după ce a întors soarta partidei în repriza secundă, când a marcat 60 de puncte din totalul de 98. Astfel, U-BT a izbutit să se impună la 10 puncte diferență, scor 88-98.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: