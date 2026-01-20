Cristina Belce denunță tentativa de intimidare a Consiliului Local printr-un proces de zeci de milioane de lei: „Ne vom apăra ferm poziția pentru a stopa haosul imobiliar în Apahida”

Primarul comunei Apahida, Cristina Belce, denunță public tentativa de intimidare a Consiliului Local de către un dezvoltator imobiliar, care a deschis un proces în care solicită despăgubiri de 59 de milioane de lei.

Cristina Belce denunță tentativa de intimidare a Consiliului Local printr-un proces de zeci de milioane de lei: „Ne vom apăra ferm poziția pentru a stopa haosul imobiliar în Apahida”| Foto: Cristina Belce - Facebook

Cristina Belce, primarul comunei Apahida, a reacționat public în urma apariției unor informații privind un proces în valoare de 59 de milioane de lei intentat administrației locale.

După cum arată primarul Cristina Belce, acțiunea în instanță reprezintă o tentativă de intimidare la adresa Consiliului Local Apahida și a primarului, după ce un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) propus de un dezvoltator imobiliar a fost respins.

Cristina Belce denunță tentativa de intimidare a Consiliului Local printr-un proces de zeci de milioane de lei: „Ne vom apăra ferm poziția pentru a stopa haosul imobiliar în Apahida”

„O încercare de intimidare a Consiliului Local Apahida și a primarului comunei, printr-un proces de 59 de milioane de lei.

Aceasta este realitatea din spatele informațiilor apărute recent în spațiul public. Un dezvoltator imobiliar, al cărui PUZ a fost respins de Consiliul Local, a inițiat o acțiune în instanță, însă demersurile juridice nu au un fundament solid și reprezintă, în esență, o încercare de intimidare”, notează Cristina Belce, primarul comunei Apahida, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Planul urbanistic zonal (PUZ) înaintat de o firmă care intenționa să ridice mai multe blocuri în comună a fost respins de Consiliul Local.

„De mai bine de un an, cetățenii din Apahida au cerut clar o schimbare de direcție: o dezvoltare sănătoasă, echilibrată și orientată spre calitatea vieții, nu spre profitul rapid al unor interese imobiliare”, adaugă Cristina Belce în mesajul citat.

Cristina Belce, primarul comunei Apahida, denunță tentativa de intimidare a Consiliului Local printr-un proces de zeci de milioane de lei|Sursa: Cristina Belce - Facebook

Primarul comunei Apahida arată că, de la preluarea mandatului, politicile orientate pe susținerea tinerilor și a tinerelor familii, precum și pentru susținerea vârstnicilor au fost prioritizate, iar haosul urbanistic nu-și mai are loc în comună.

„În Apahida, nu mai acceptăm construcții aglomerate, fără viziune și fără infrastructură adecvată”, a adăugat primarul din Apahida, care spune că deciziile luate în interesul comunității trebuie să primeze.

Astfel, administrația din Apahida rămâne deschisă parteneriatelor corecte, fără a face compromisuri atunci când este vorba de interesul public.

„Ne vom apăra ferm poziția, prin toate mijloacele legale, și vom continua să lucrăm pentru o comunitate sănătoasă și bine așezată”, a mai transmis primarul Cristina Belce în mesajul său.

