Pasajul de pe Calea Baciului, blocat înainte să înceapă! 500 de metri, esențiali pentru rezolvarea ambuteiajelor și fluidizarea traficului

Pasajul de 60 milioane de lei de la ieșirea din Cluj-Napoca spre Zalău este, în prezent, blocat de două contestații. Firma desemnată câștigătoare nu poate semna contractul.

Pasajul care ar trebui să deblocheze traficul din Cluj riscă să rateze termenul PNRR din 2026 |Foto: arhivă monitorulcj.ro

Pasajul de 500 de metri de la Cluj, finanțat din PNRR, este, deocamdată, în aer. Firmele Far Foundation și Dacia Faber contestă licitația!

Compania Național de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj (DRDP Cluj) a desemnat constructorul Freyrom câștigător al contractului pentru proiectarea și execuția pasajului suprateran de la ieșirea din Cluj spre Zalău și Satu Mare, însă contractul nu poate fi semnat pentru că au fost depuse două contestații. Potrivit termene.ro, Freyrom, companie de construcții din București a avut în 2024 o cifră de afaceri de 78 milioane lei și 67 de angajați.

Potrivit datelor publice, la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor au fost depuse contestații din partea ofertanților Far Foundation și Dacia Faber, în ambele cazuri fiind solicitată anularea procedurii de atribuire, scrie economedia.ro.

Proiectul riscă o nouă întârziere

Contractul de aproximativ 60 de milioane lei are o durată de 24 de luni (proiectare și execuție), iar finanțarea este asigurată din fonduri PNRR (componenta împrumuturi). Procedurile de licitație și durata efectivă a contractului fac imposibilă încadrarea în termenul actual al PNRR (decembrie 2026). La licitația lansată în primăvară, 10 constructori au depus oferte.

În contestația depusă, compania Far Foundation cere ca oferta pe care a depus-o să fie declarată câștigătoare dar și reevaluarea în cazul ofertei Dacia Faber.

În contestația depusă, Dacia Faber solicită CNSC să decidă reevaluarea ofertei sale.

Traficul din Cluj mai așteaptă: pasajul intră în „pauză” administrativă

Pentru acest pasaj, care urmează să fie construit pe DN 1F, strada Corneliu Coposu/Calea Baciului, la km. 4, au fost analizate două scenarii: pasaj rutier clasic, cu o lungime totală de 504 metri, respectiv un sens giratoriu suspendat care să asigure supratraversarea sensului giratoriu de la intersecția Corneliu Coposu/Calea Baciului. Etapa de proiectare va dura 6 luni, iar 18 luni reprezintă durata execuției pasajului.

În primul scenariu se propune realizarea unui pasaj rutier pe Calea Baciului și strada Corneliu Coposu compus din 18 deschideri principale având lungimea de 20,25 m fiecare. Primele 10 deschideri sunt situate pe Calea Baciului, cu următoarele două se traversează giratoriul iar restul de șase deschideri sunt amplasate pe strada Corneliu Coposu. Lungimea suprastructurii va fi de 368,55 m, iar lungimea rampelor de 74,80 m către Calea Baciului, respectiv 61,30 m către strada Corneliu Coposu. Pasajul va avea o lungime totală de 504,65 m. Pasajul va avea două benzi de circulație, câte una pe fiecare sens. În secțiunea transversal, pasajul va asigura o parte carosabilă de 7,80 m și va avea o lățime totală de 9,40 m, fiind prevăzut cu stâlpi de iluminat și panouri fonoizolante pe toată lungimea.

Proiect anunțat de acum doi ani!

„Descrierea proiectului: CNAIR SA prin DRDP Cluj a stabilit necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții: Pasaj de legătură între DN 1F km 4+200 – strada Corneliu Coposu, ca urmare a blocajelor în zona intersecției sus menționate, fiind necesară luarea unor măsuri de îmbunătățire a condițiilor de siguranță a traficului rutier și reducerea numărului de accidente precum și îmbunătățirea confortului în timpul călătoriei gestionând în același timp reducerea emisiilor de poluanți și impactului negativ asupra mediului. Amplasamentul existent DN1F km 4+200 este o intersecție tip girație, și este situat în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca”, anunța CNAIR, în iulie 2023, la semnarea contractului de finanțare PNRR pentru realizarea studiului de fezabilitate.

Pasajul va fi situat din punct de vedere administrativ pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca, amplasat la intersecția DN 1F cu strada Corneliu Coposu. DN 1F se suprapune la intrarea în sensul giratoriu cu strada Corneliu Coposu, iar la ieșire din sensul giratoriu se suprapune cu strada Calea Baciului și se intersectează cu străzile Calea Baciului și Școlii.

Boc: Vom realiza o conexiune eficientă între Grigorescu, Dâmbul Rotund și Baciu

Pasajul de pe Calea Baciului va asigura o mai bună conectivitate rutieră și va fi corelat cu pasajul de la Tăietura Turcului.

„În prelungirea pasajului de pe Tăietura Turcului, pe care îl realizăm în parteneriat cu Ministerul Transporturilor în cadrul proiectului de modernizare a căii ferate Cluj - Oradea, care a rămas în finanțare prin PNRR, în prelungirea acestuia, noi mai facem un pasaj, tot suprateran. Astfel, vei cobori de pe pasajul de la Tăietura Turcului și, după 500 de metri, urci pe al doilea pasaj, care va traversa girația de la capătul străzii Corneliu Coposu. Ambele pasaje sunt incluse în PNRR, au fost corelate cu sprijinul DRDP Cluj, pentru a realiza o conexiune eficientă între Grigorescu - Dâmbul Rotund și Baciu”, anunța în iulie 2025 primarul Emil Boc.

