Lucrări spectaculoase pe timpul nopții la Centura metropolitană. A fost montată ultima grindă la pasajul spre Spitalul Regional.

Lucrări de anvergură pe timpul nopții la pasajul care va asigura legătura cu Spitalul Regional de Urgență – tronsonul 1 al Centurii Metropolitane.

Azi-noapte s-a lucrat la centura metropolitană | Foto: Dan Tarcea Facebook

În noaptea de duminică spre luni a fost montată ultima grindă la pasajul care va asigura legătura DN1 (Florești - Cluj) cu viitorul Spital Regional de Urgență. Piesa, care are 28 de metri lungime și 35 de tone, a fost ridicată cu o macara de 220 de tone, potrivit viceprimarului municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.

Montarea grinzii s-a realizat pe timpul nopții, din motive de siguranță și pentru a evita blocarea traficului pe cel mai circulat drum din țară.

Ultima grindă la pasajul care leagă Spitalul de Urgență cu DN1 Cluj-Florești

Pasajul va avea aproximativ 300 de metri, iar Tronsonul 1 al Centurii Metropolitane va include 6 benzi de circulație: câte două pe sens pentru traficul general, o bandă dedicată transportului public și una pentru transportul alternativ.

„Sunt la șantierul centurii metropolitane, tronsonul 1, unde se montează ultima grindă a pasajului de intrare și ieșire la Spitalul Regional. Este o grindă de 28 de metri lungime, are 35 de tone. Lucrările sunt în toi, este puțin trecut de miezul nopții, se lucrează intens chiar dacă vremea nu este favorabilă. Lungimea pasajului are 58 de metri plus încă două zone de legătură, 100 de metri spre Cluj și 140 de metri spre Florești.



Deci aproximativ 300 de metri va avea pasajul de intrare și ieșire de la Spitalul Regional. Tronsonul 1 al centurii metropolitane va avea 6 benzi de circulație, câte două benzi pe fiecare sens pentru traficul general și o bandă dedicată pentru transportul public și pentru transportul alternativ, pentru biciclete.

Referitor la drumurile de legătură cu centura metropolitană, avem deja studiile de fezabilitate aprobate, se lucrează în aceste momente la procedurile pentru expropriere, astfel încât anul viitor să începem efectiv lucrările”, a precizat viceprimarul Dan Tarcea.

