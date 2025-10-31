Cea mai fericită zi din activitatea administrativă a președintelui CJ Cluj. Alin Tișe: „Poți face minuni când iubești locul în care trăiești.”

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, a transmis că astăzi, 31 octombrie 2025 este cea mai fericită zi din activitatea lui administrativă.

Foto: monitorulcj.ro

Șeful forului județean, Alin Tișe, a afirmat că simte o bucurie pe care cu greu o poate pune în cuvinte.

„Astăzi simt o bucurie greu de pus în cuvinte. După 20 de ani de muncă, de visuri, de lupte și de speranțe, am trăit un moment care m-a emoționat până la lacrimi: inaugurarea fabricii de energie «Lumină din gunoi»! Pentru mulți, poate părea doar un proiect. Pentru mine, și pentru noi toți, este o dovadă vie că atunci când crezi, când nu renunți, când iubești locul în care trăiești, se pot face minuni. Astăzi, din gunoi am scos energie, lumină și demnitate!”, a transmis Alin Tișe, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Președintele CJ Cluj afirmă că arătat că acest județ are puterea să se ridice, să inoveze și să inspire.

„Este un pas uriaș spre un viitor curat, sustenabil și, mai ales, mândru! Le mulțumesc din suflet tuturor celor care au fost parte din această poveste - colegilor, partenerilor, dar mai ales oamenilor din acest județ. Fără voi, fără încrederea și răbdarea voastră, această zi nu ar fi existat. Astăzi e ziua în care am simțit că munca mea chiar a aprins o lumină pentru oameni, pentru comunitate, pentru viitor. Vă mulțumesc din inimă pentru că faceți parte din această poveste!”, a conchis Alin Tișe.

La Cluj, deșeurile sunt transformate în energie

La Cluj a fost inaugurată, ieri, 30 octombrie 2025, stația de tratare prin dezintegrare moleculară, pentru valorificarea energetică a deșeurilor municipale din județ. În urma acestei investiții, Clujul va produce energie verde - până la 56.000 MW pe an, cât consumul Câmpiei Turzii sau Dejului.

Un proiect inițiat în 2023 de Consiliul Județean a fost inaugurat, joi, la Cluj: este vorba de prima stație de prelucrare a deșeurilor și transformare a acestora în energie verde.

Stația de dezintegrare moleculară a deșeurilor este situată în cadrul Centrului de Management Integrat de Deșeuri (CMID) din Cluj.

„Este un moment unic pentru Cluj, pentru Transilvania și pentru România, pentru că privește transformarea deșeurilor în energie. Cum îmi place mie să spun: «lumină din deșeuri»”, a declarat, joi, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, în cadrul unei conferințe de presă susținute cu prilejul punerii în funcțiune a stației de tratare prin dezintegrare moleculară, pentru valorificarea energetică a deșeurilor.

