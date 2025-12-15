Donald Trump o ia la vale cu declarațiile. Președintele SUA a spus că un celebru regizon american a murit din cauza „anti-trumpismului”.

Președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump a legat moartea regizorului Rob Reiner de „anti-trumpism”.

Președintel SUA, Donald Trumpl, a făcut încă o afirmație controversată | Foto: depositphotos.com

Într-un mesaj incredibil de agresiv, președintele american Donald Trump a susținut luni că moartea lui Rob Reiner, care, împreună cu soția sa, a fost victima unei „aparente crime”, conform poliției, a fost rezultatul anti-trumpismului „fanatic” al celebrului cineast, relatează AFP, citat de Agerpres.ro.

Moartea lui Rob Reiner „s-a datorat furiei pe care a provocat-o în alții' cu „nevroza sa anti-Trump”, a scris președintele SUA pe rețeaua sa Truth Social.

El a folosit termenul „Sindromul Deranjamentului Trump”, popularizat de susținătorii săi, pentru a descrie ceea ce aceștia consideră a fi o ostilitate irațională față de Donald Trump, până la punctul de a fi comparabilă cu o boală mintală.

„Era cunoscut pentru că înnebunea oamenii cu obsesia sa fanatică pentru președintele Donald J. Trump”, a mai scris președintele SUA.

Mesajul se încheie: „Rob și Michele, odihniți-vă în pace”.

Potrivit sursei citate, Donald Trump, care leagă cu ușurință evenimente de actualitate de propria persoană, este cunoscut pentru faptul că este deosebit de răzbunător.

De la revenirea la putere, a ignorat din ce în ce mai mult convențiile sociale sau regulile de curtoazie elementare.

El a declarat public că își „urăște” adversarii și nu subscrie la noțiunea de iertare.

Foto: depositphotos.com

