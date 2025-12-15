Încotro se îndreaptă IT-ul? Alin Vădan, fondator DevHub: „Se simte și la Cluj că industria își trage sufletul după o creștere accelerată”.

Piața de IT pare că se află într-o perioadă de stagnare, dar perspectiva lui Alin Vădan, fondatorul firmei de software DevHub este că, la momentul actual, după o creștere accelerată, precauția funcționează ca un „antivirus” în aceast domeniu.

IT-ul pare că își trage sufletul după „boom-ul” din ultimii ani | Foto: pixeles.com / Fotografie ilustrativă

Câteva cifre consultate de monitorulcj.ro arată faptul că, în 2025, în Cluj și la nivel național, IT-ul pare că lasă o impresie de stagnare/scădere.

IT-ul din România, în stagnare?

Aici este vorba despre numărul de angajați și de nivelul salarial.

Potrivit datelor solicitate de monitorulcj.ro, Direcția Județeană de Statistică (DJS) Cluj a transmis că, în anul 2024 (cele mai recente date disponibile), media salarială în sectorul IT (CAEN Rev. 2: 62-63 Activități de servicii în tehnologia informației; Activități de servicii informatice) a fost de 12.401 lei net/lună.

Totodată, un alt factor interesant este că această medie salarială din Cluj a fost mai mare în 2024 decât cea din București. În Capitală, salariul mediu net în IT în 2024 era de 11.984 de lei.

Practic, în cifre, Clujul avea anul trecut, „la mustață”, salarii mai mari față de București în domeniul IT.

Comparativ, la nivel național, salariul din această breaslă a fost unul similar în primele 9 luni din 2025.

În 2025, ITiștii, câștigau în medie:

Ianuarie: 11.437 de lei net

Februarie: 11.619 de lei net

Martie: 13.697 de lei net

Aprilie: 12.599 de lei net

Mai: 11.558 de lei net

Iunie: 11.957 de lei net

Iulie: 11.990 de lei net

August: 11.563 de lei net

Septembrie: 12.136 de lei

Singura diferență notabilă în aceste nouă luni a fost în septembrie, când salariu mediu în IT la nivel național a fost de 13.697 de lei, dar diferența de la începutul lui 2025 și până în septembrie a rămas una mică.

Ar putea fi vorba despre o stagnare a pieței de programare în ceea ce privește nivelul salarial?

Conform DJS Cluj, în 2024, județul avea o medie 24.299 de angajații în acest domeniu. La nivel național, în primele 9 luni din 2025 lucrau între 144.000 și aproape 147.000 de oameni în domeniul IT.

IT-ul pare că s-a potolit cu angajările. Mai puțini oameni lucrează în domeniu în România

O ușoară scădere se poate observa din februarie 205 până în septembrie 2025, când numărul de angajați a scăzut treptat de la 146,8 mii de persoane la 144,9 mii de oameni.

Poate fi acesta un semnal tacit al unei piețe suprasaturate unde continuă încet și sigur numărul disponibilizărilor/concedierilor/reducerilor de personal?

Pentru a afla mai multe răspunsuri din domeniu monitorulcj.ro l-a contactat pe Alin Vădan, fondatorul companiei de IT DevHub din Cluj-Napoca, firmă cu birouri și în București, Iași și Timișoara.

monitorulcj.ro l-a întrebat pe Alin Vădan ce previzionează că se va întâmpla cu piața de IT din Cluj, la nivel național și chiar la nivel global.

Acesta ne-a transmis că, în ceea ce privește DevHub, strategia de recrutare a companiei eflectă echilibrul între prudență și continuarea investiției în talentul potențialilor angajați, pentru că el există.

Clujul căută în continuare IT-iști, dar mai „moderat” ca înainte

„Dacă aș rezuma strategia în două cuvinte cred că ele ar fi «creștere moderată» și spun asta pentru că noi, ca și companie, planificăm o extindere sustenabilă în următoarele 6-12 luni, calibrată la nevoile reale de business, dar fără să facem excese”, a a dezvăluit Alin Vădan pentru monitorulcj.ro.

El ne-a detaliat ce înseamnă această extindere pentru DevHub.

„Obiectivul este consolidarea echipelor existente și ocuparea unor roluri cheie care să susțină dezvoltarea produselor aflate în derulare, evitând expansiunea accelerată care ar putea afecta calitatea livrărilor sau cultura organizațională pe care am creat-o în ultimii ani”, a explicat Vădan.

Cele mai căutate posturi din IT-ul clujean și național

Am fost curioși să aflăm de la el ce este de interes în domeniu la ora actuală. Ce se caută cel mai mult?

„Chiar și pe o piață mai așezată, așa cum este IT-ul din România în acest moment, anumite specializări sunt în continuare foarte solicitate. DevHub, de pildă, are campanii active de recrutare atât la Cluj, cât și în noile hub-uri din Iași și Timișoara, vizând posturi tehnice din top 5 cele mai căutate profiluri:

.NET Developers

Java Developers

DevOps Engineers

SQL Database Engineers

React Developers, QA Engineers (manual și automatizare)

Aceste tendințe nu sunt izolate. În general, în industrie se observă o cerere ridicată pentru:

developeri back-end și front-end

specialiști DevOps/cloud

testeri (QA)

experți în securitate sau date

pe fondul nevoii companiilor de a-și optimiza infrastructura și calitatea produselor. Totodată, competențele de comunicare și management de proiect devin un plus important, pe măsură ce echipele se maturizează”, ne-a explicat Alin Vădan.

În vremuri cu încertitudini pentru cei în căutarea unui loc de muncă, o altă întrebare a fost: Ce așteptări pot avea acum studenții/absolvenții/cei care și-au început recent cariera de la domeniu pe viitor?

„Un aspect delicat al pieței actuale este integrarea tinerilor absolvenți și a juniorilor. Pentru mulți tineri, începutul unei cariere în IT nu e deloc simplu în momentul de față. Domeniul e dinamic, cerințele sunt ridicate și competiția e mare. Totuși, cei care au răbdare, perseverență și dorința de a învăța constant își găsesc, mai devreme sau mai târziu, organizația care le oferă cadrul potrivit să evolueze”, ne-a mai spus Vădan.

În DevHub, planul intern este de a lansa programe structurate de tip internship plătit din a doua jumătate a lui 2026, când se estimează că proiectele vor ajunge într-un stadiu ce permite mentorat eficient și, în consecință, formarea noii generații.

Alin Vădan: „IT-ul nu e în declin. Trece printr-o recalibrare, iar asta se simte și la Cluj”

L-am întrebat pe fondatorul firmei de software cum crede că va arătă piața de IT la Cluj.

„La nivel global, industria IT trece printr-o recalibrare, iar acest lucru se simte și la Cluj. Nu vorbim despre un declin, ci mai degrabă despre faptul că tot acest ecosistem al IT-ului își trage sufletul după o perioadă de creștere accelerată. Companiile continuă să angajeze, însă într-un ritm mai ponderat și concentrat pe rolurile cu adevărat esențiale. E vorba, poate, și de precauție.

Tinerilor și celor care-și doresc o carieră în industrie le-aș spune să nu se descurajeze. Chiar dacă începutul de drum poate părea mai dificil acum, cei pasionați și dornici să învețe își vor găsi locul. Important e să-și consolideze cunoștințele practice și să caute experiențe relevante, pentru că tehnologia nu dispare, ba dimpotrivă, oportunitățile vor apărea pe măsură ce piața își reia creșterea. Industria este ciclică, iar după această etapă de așezare, sunt convins că vor urma noi valuri de inovare și dezvoltare”, a conchis Alin Vădan.

DevHub a fost fondată în 2018. A pornit ca un start-up de doar două persoane în Cluj, iar astăzi s-a extins într-o organizație cu prezență în mai multe orașe din România.

