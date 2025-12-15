Încă o moțiune de cenzură a PICAT împotriva Guvernului Bolojan. Executivul prinde Crăciunul.

Încă o moțiune de cenzură a picat, luni, 15 decembrie 2025, împotriva Guvernului condus de Iile Bolojan.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a rezistat încă unei moțiuni de cenzură Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Săptămâna a început tensionat în Parlament. Aleșii neamului au votat, luni, 15 decembrie 2025, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan.

Guvernul Bolojan rezistă încă unei moțiuni de cenzură

Numărul total al deputaților și senatorilor 463, iar prezenți au fost 420.

Au fost 141 de voturi exprimate din care 139 pentru adoptarea moțiunii de cenzură și două împotrivă, niciun vot anulat.

Potrivit Constituției României, moțiunea de cenzură e adoptată cu votul majorității deputaților și senatorilor și ar fi fost necesare 232 de voturi pentru a trece.

Moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare” a fost dezbătută și votată, în plenul reunit al Parlamentului.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că atâta timp cât va fi pe această funcție nu îi va minți pe români, iar Guvernul pe care-l conduce va face ceea ce trebuie pentru țară.

Inițiativa parlamentară a fost prezentată, cu o săptămână în urmă, de senatorul Ninel Peia.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dezbătută şi votată luni în Parlament

În moțiune se cere demisia „Guvernului progresist” condus de Ilie Bolojan, pe motiv că „a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanțele, sănătatea, educația, protecția socială, justiția și administrația publică - toate domeniile vitale care definesc viața unui popor liber și demn”, semnalează Agerpres.ro

„Cetățenii plătesc prețul, iar Guvernul continuă să confunde austeritatea cu eficiența, iar shopping-ul extern cu dezvoltarea națională. România nu mai poate tolera această combinație toxică de incompetență și indiferență. Prin urmare, solicităm Parlamentului să ia act de eșecul Guvernului și să adopte măsurile constituționale corespunzătoare - mai precis demiterea Cabinetului Bolojan. Poporul român merită mai mult decât promisiuni goale și politici care îl sărăcesc. Merită un guvern care servește interesele naționale, nu pe cele ale comodității politice sau ale afacerilor comandate de interese străine”, se arată în textul moțiunii de cenzură.

PSD nu a susținut moțiunea

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, declara săptămâna trecută că social-democrații nu vor vota moțiunea de cenzură și că partidul rămâne parte a coaliției de guvernare.

