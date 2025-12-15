Trei sferturi dintre ucraineni resping varianta unor concesii majore în cadrul unui acord de pace. SUA cere Kievului să renunțe la Donbas.

Majoritatea ucrainenilor resping varianta unor concesii majore în cadrul unui acord de pace în timp ce negociatorii americani presează Kievul să renunțe la regiunea Donbas.

Trei sferturi dintre ucraineni resping varianta unor concesii majore în orice acord de pace, potrivit unui sondaj publicat luni, care subliniază provocările cu care se confruntă președintele Volodimir Zelenski în timp ce negociază sub presiunea Casei Albe pentru a pune capăt războiului cu Rusia, relatează Reuters, citată de Agerpres.ro

Ucraina a încercat să respingă un plan inițial susținut de SUA, pe care Kievul și aliații săi europeni l-au considerat favorabil Moscovei și care prevedea ca Ucraina să renunțe la toată regiunea sa estică Donbas și să-și restrângă semnificativ capacitățile sale militare.

Sondajul, realizat de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev (KIIS), arată că 72% dintre ucraineni sunt pregătiți pentru un acord care să înghețe ostilitățile de-a lungul actualei linii a frontului și care să conțină unele compromisuri.

Cu toate acestea, 75% consideră „complet inacceptabil” un plan favorabil Rusiei care să prevadă cedarea de teritorii de către Ucraina sau limitarea dimensiunii armatei sale fără a primi garanții clare de securitate.

Sondajul a fost realizat între sfârșitul lunii noiembrie și mijlocul lunii decembrie și a inclus 547 de respondenți de pe teritoriul controlat de Ucraina.

Peste 60% dintre ucraineni, favorabili continuării luptelor în teren

Directorul executiv al KIIS, Anton Hrushetskyi, a declarat că opinia publică cu privire la această chestiune a rămas neschimbată în ultimele luni, pe fondul presiunii tot mai mari din partea SUA.

Șaizeci și trei la sută dintre ucraineni au declarat că sunt pregătiți să continue lupta și doar 9% consideră că războiul se va termina până la începutul anului 2026.

Președintele american Donald Trump a făcut presiuni asupra Ucrainei să asigure rapid pacea în războiul care durează de aproape patru ani, în timp ce armata rusă, mai mare și mai bine înarmată, avansează pe câmpul de luptă.

Astfel, doar 21% dintre ucraineni au încredere în Washington, în scădere de la 41% în decembrie anul trecut. Încrederea în NATO a scăzut, de asemenea, la 34% de la 43% în aceeași perioadă.

SUA cere Kievului să renunțe la Donbas

În același timp, negociatorii americani cer în continuare ca Ucraina să renunțe la porțiunea din regiunea estică Donbas controlată încă de Kiev, în timpul ultimei runde de discuții de la Berlin, a declarat pentru AFP un oficial de rang înalt familiarizat cu acestea.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, se vor număra printre liderii ce se vor afla luni seară în capitala Germaniei pentru negocierile în vederea unui posibil acord de pace, potrivit Reuters, menționează sursa citată. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se află în prezent la Berlin, unde poartă negocieri privind un posibil plan de pace cu emisarii președintelui american Donald Trump și cu cancelarul german Friedrich Merz.

Washingtonul se poziționează ca mediator între Kiev și Moscova, care a lansat invazia din Ucraina la începutul anului 2022, cel mai grav conflict armat din Europa de după Al Doilea Război Mondial, soldat cu sute de mii de morți și răniți.

Bazinul industrial ucrainean Donbas este format din regiunea Lugansk, aflată aproape în întregime sub controlul Moscovei, și regiunea Donețk, din care aproape 20% este controlat de armata ucraineană.

Kievul și aliații săi europeni cer garanții de securitate din partea Washingtonului ca parte a oricărui acord, Zelenski spunând duminică că Ucraina va renunța la ambițiile sale de a adera la NATO în schimbul acestor garanții.

