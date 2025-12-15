Problemele din justiție: Judecătorii, chemați de CSM la consultări legate de prescripție, delegări, detașări și libertate de exprimare

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a chemat judecătorii la consultări pe mai multe teme, precum: delegarea și detașarea, cauzele care influențează durata mare a proceselor și prescrierea faptelor, dar și libertatea de exprimare a judecătorilor.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii cheamă judecătorii la consultări pe mai multe teme, printre care delegarea și detașarea, cauzele care influențează durata mare a proceselor și prescrierea faptelor, dar și libertatea de exprimare a judecătorilor, acest ultim subiect având legătură cu decizia CEDO în cazul Danileț.

„Având în vedere contextul actual din Justiție, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a demarat mai multe demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor, astfel: pentru data de 17 decembrie 2025, ora 12.30, au fost invitați la sediul Consiliului Superior al Magistraturii reprezentanții asociațiilor profesionale ale judecătorilor, precum și reprezentanții Ministerului Justiției pentru dezbaterea aspectelor de actualitate în contextul generat de recentele evenimente vizând sistemul judiciar; Consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar, prin intermediul unui chestionar intern on-line, la care urmează să se răspundă până la data de 18 decembrie 2025; Centralizarea și analiza datelor și a concluziilor rezultate, precum și prezentarea acestora până la data de 19 decembrie 2025”, a anunțat CSM, luni, 15 decembrie 2025.

Pentru întâlnirea cu reprezentanții asociațiilor profesionale ale judecătorilor și ai Ministerului Justiției, din data de 17 decembrie, a fost întocmit un punctaj de discuții cu următoarele teme:

Delegarea, detașarea, transferul judecătorilor. Consecințe asupra activității acestora în completurile de judecată

Percepția asupra independenței Justiției

Cauzele care influențează durata procedurilor judiciare în materie penală . Problematica prescripției răspunderii penale

. răspunderii penale Salarizarea judecătorilor și pensiile de serviciu ale acestora

Volumul de activitate și cauzele legislative și administrative care au generat creșterea acestuia. Necesitatea normării activității judecătorilor

Libertatea de exprimare a judecătorilor

Alte aspecte

După documentarul publicat de Recorder, zeci din mii de persoane au ieșit în stradă, pe parcursul a cinci zile de proteste, în semn de nemulțumire față de modul în care funcționează Justiția din România.

De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit luni, în urma unei sesizări depuse de fostul judecător Cristi Danileț, că magistrații pot comenta public, inclusiv pe rețelele sociale, subiecte de interes general.

În anul 2021, Cristi Danileț (la acea vreme încă judecător, a ieșit la pensie în ianuarie 2024) a dat România în judecată la CEDO, după ce a fost sancționat în anul 2019 de CSM (condus atunci de Lia Savonea) pentru postarea a două mesaje pe Facebook.

