Start sărbătorilor de iarnă: Revelion 2026 & Oferte speciale de decembrie la Hotel Univers (P)

La final de an, Hotel Univers își deschide porțile pentru un sezon plin de energie bună și oportunități de a petrece timp memorabil alături de cei dragi. Pregătim atât petrecerea de Revelion 2026, cât și o serie de oferte dedicate lunii decembrie, gândite pentru a aduce un plus de bucurie tuturor celor care ne vizitează în această perioadă.

Aperitive festive Hotel Univers

Revelion 2026: o seară plină de distracție, cu ritm și momente speciale

Pentru noaptea de 31 decembrie, Hotel Univers propune o petrecere extraordinară, pregătită cu atenție la fiecare detaliu, astfel încât invitații să se poată bucura de întreaga seară în ritmul lor.

Pachetul are un cost de 700 lei/persoană și include cină festivă și open bar.

Evenimentul va avea loc în restaurantul „Luna”, (pre)gătit special pentru această ocazie. Meniul festiv este construit pe combinații de gusturi românești și internaționale, selectate astfel încât să ofere o experiență culinară plăcută și echilibrată. Preparatele sunt servite la masă pe parcursul serii într-un ritm firesc, pentru ca invitații să se bucure în liniște de fiecare moment.

Open barul include o gamă variată de băuturi, iar la miezul nopții se va servi tradiționala șampanie pentru întâmpinarea noului an.

De-a lungul anilor, Hotel Univers a găzduit sute de petreceri și evenimente de final de an, devenind un loc cu tradiție pentru cei care aleg să întâmpine Noul An într-un cadru elegant și prietenos. Restaurantul „Luna”, unde se va sărbători revelionul 2026, este un spațiu luminos și generos, decorat festiv în această perioadă, cu accente elegante și coloane cu oglinzi care amplifică atmosfera serii. Mulți dintre oaspeți aleg să își rezerve și o cameră în hotel pentru a se bucura în liniște de întreaga experiență, având astfel confortul cazării la câțiva pași de sala de eveniment.

Programul artistic aduce împreună elemente moderne și tradiționale:

- DJ pe durata întregii seri

- Momente folclorice cu Ansamblul Mărțișorul

- Artificii la miezul nopții

Pentru și mai multe surprize frumoase, am pregătit și o tombolă de revelion, menită să ofere invitaților momente plăcute și spontane pe parcursul serii.

Rezervări: 0735.151.523 / 0735.151.524 sau rezervari@universt.ro.

Recomandăm rezervarea din timp, deoarece locurile sunt limitate.

Hotel Univers Cluj-Napoca

Oferte speciale de decembrie

Decembrie este o lună în care oamenii se reîntâlnesc, petrec timp cu prietenii, își planifică vizite și caută locuri unde se pot bucura de o pauză în mijlocul agitației de final de an. În acest spirit, Hotel Univers lansează trei oferte dedicate celor care aleg să ne viziteze în această perioadă.

Decembrie dulce: 10% reducere la toate deserturile

Într-o lună marcată de revederi și întâlniri, un desert savurat cu cineva drag poate transforma o ieșire obișnuită într-un moment cald și apropiat. Oferta este o ocazie accesibilă de a adăuga o notă dulce unei vizite la restaurant, fie că vorbim despre o masă în familie, o discuție între prieteni sau o pauză delicioasă într-o zi plină.

1+1 gratis la băuturi calde, după ora 17:00

În fiecare zi, după ora 17:00, te poți bucura de oferta 1+1 gratis la vin fiert, ciocolată caldă și ceaiuri aromate. O potrivire excelentă pentru serile reci de iarnă și o invitație discretă la o discuție liniștită alături de cineva drag.

25% reducere la cazare pentru rezervările de ianuarie

Pentru cei care își planifică din timp începutul de an, oferim 25% reducere la cazare pentru orice rezervare de ianuarie efectuată în luna decembrie. Este o opțiune avantajoasă atât pentru turiști, cât și pentru cei care călătoresc în scop profesional.

Revelionul 2026 și ofertele lunii decembrie reprezintă un punct important al sezonului de iarnă la Hotel Univers. Ne bucurăm să punem la dispoziția oaspeților noștri atât un eveniment organizat cu grijă, cât și promoții de care pot beneficia pe tot parcursul lunii.

Indiferent de motivul vizitei, dorim ca fiecare oaspete să plece cu sentimentul unei experiențe bine petrecute.

Pentru detalii suplimentare sau rezervări, echipa noastră vă stă la dispoziție.

Sărbători fericite și un sezon de iarnă plin de bucurie!