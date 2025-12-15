Numărul pensionarilor a depășit 4,9 milioane. Cât este pensia medie în Cluj?

Pensia medie lunară a crescut ușor în perioada iulie-septembrie 2025, în timp ce numărul mediu de pensionari a trecut de 4,9 milioane. Cât încasează, în medie, un vârstnic în Cluj?

Numărul pensionarilor a depășit 4,9 milioane. Cât încasează, în medie, un vârstnic în Cluj?|Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Pensia medie lunară s-a majorat cu 0,3% în al treilea trimestru din 2025, comparativ cu trimestrul II din acest an, în timp ce numărul mediu de pensionari a crescut la 4,921 milioane, arată datele publicate, luni, de Institutul Național de Statistică (INS).

Numărul pensionarilor a depășit 4,9 milioane

Potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS), în trimestrul III 2025, numărul mediu de pensionari a fost de 4,921 milioane persoane, în creștere cu 3.000 persoane față de trimestrul II 2025.

Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,569 milioane persoane, în creștere cu 7.000 persoane față de trimestrul precedent, potrivit INS.

Comparativ cu iulie – septembrie 2024, în trimestru III din acest an numărul mediu de pensionari a scăzut cu 44.000 persoane, iar cel al categoriei aparținând asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 28.000 persoane. Pensia medie lunară și pensia medie lunară de asigurări sociale de stat au crescut, comparativ cu același trimestru al anului precedent, cu 13,9% , respectiv cu 14,5%.

De asemenea, date INS arată că numărul mediu de pensionari a fost în creștere cu 3.000 persoane față de trimestrul precedent, la fel ca numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat care a crescut cu 7.000 persoane. Pensia medie lunară și pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut față de trimestrul precedent, cu 0,3% și respectiv cu 0,1%.

Potrivit statisticii oficiale, pensionarii de asigurări sociale de stat dețin ponderea majoritară (92,9%) în numărul total de pensionari de asigurări sociale.

Numărul mediu al pensionarilor şi pensia medie lunară|Sursa: INS

Pensionarii care fac parte din categoria pensiilor pentru limită de vârstă (1.768 milioane bărbați și 2,167 milioane femei), sunt în număr majoritar pensionari cu stagiu complet de cotizare, 1,425 milioane bărbați (80,6% din totalul bărbaților pensionari pentru limită de vârstă) respectiv 1,734 milioane femei (80,0% din totalul femeilor pensionare pentru limită de vârstă).

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat și cel al salariaților a fost de 8 la 10; acest raport prezintă variații semnificative în profil teritorial, de la 4 pensionari la 10 salariați în Municipiul București și în județul Ilfov, la 14 pensionari la 10 salariați în județul Teleorman, respectiv la 13 pensionari la 10 salariați în județul Vaslui.

Cât este pensia medie în Cluj?

Pensia medie lunară a fost de 2.941 lei, în creștere cu 0,3% față de trimestrul precedent.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 2.815 lei, iar pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare a reprezentat 60,2% din câștigul salarial mediu net (59,6% în trimestrul precedent).

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanțe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă și cea maximă fiind de 1.331 de lei:

*2.229 lei în județul Botoșani,

*2.266 lei în județul Vrancea

*2.276 lei în județul Giurgiu

*3.560 lei în Municipiul București,

*3.505 lei în județul Hunedoara

*3325 lei în județul Brașov).

Valorile maxime și minime ale pensiei medii lunare de asigurări sociale de stat în profil teritorial, în trimestrul III 2025|Sursa: INS

Conform datelor consultate de monitorulcj.ro, pensia medie lunară de asigurări sociale de stat în Cluj a fost de 2.884 lei, iar raportul numărului mediu de pensionari și cel al salariaților a fost de 0,6: adică 6 pensionari la 10 salariați.

Pensia aferentă femeilor - 61,6% din cea a bărbaților

Pensia medie lunară de asigurări sociale pentru femei este mai mică decât cea a bărbaților în cazul principalelor categorii de pensii, chiar și pentru acele categorii de pensii pentru care numărul femeilor este mai mare decât cel al bărbaților.

Astfel, în cazul pensiei pentru limită de vârstă, pensia aferentă femeilor a reprezentat 61,6% din cea a bărbaților, în cadrul acestei categorii înregistrându-se și cea mai mare disparitate, în cazul pensiei medii pentru stagiu incomplet de cotizare, unde pensia medie a femeilor a reprezentat doar 48,0% din cea a bărbaților. Cele mai apropiate valori între pensiile femeilor și bărbaților sunt în categoria pensiei anticipate: 3.761 lei pentru femei față de 4.105 lei pentru bărbați.

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale, în trimestrul III 2025, a fost de 892.100 persoane, din care:

*836.200 persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, echivalentul a 18,3% din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat;

*52.000 persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, echivalentul a 42,4% din totalul pensionarilor agricultori;

*3.900 persoane din sistemul militar, echivalentul a 1,8% din totalul pensionarilor militari.

