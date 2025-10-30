Fonduri de peste 18 milioane de lei, alocate de Consiliul Județean pentru spitale și instituții culturale din Cluj

Consiliul Județean a alocat suplimentar peste 18 milioane de lei pentru instituții sanitare și culturale clujene. Cum au fost repartizate fondurile?

Consiliul Județean Cluj a aprobat, joi, un proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al județului Cluj.

Astfel, în cadrul ședinței ordinare au fost aprobate alocări suplimentare pentru mai multe spitale, dar și instituții culturale din județ.

„Sumele importante alocate de noi vor contribui la derularea, în cele mai bune condiții, a activității instituțiilor subordonate și a proiectelor de investiții gestionate de acestea”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

În perioada 2015 – 2025, investițiile Consiliului Județean în infrastructura medicală din Cluj au depășit 726 de milioane de lei.

Cum sunt repartizate fondurile?

Astfel, Spitalului Clinic de Boli Infecțioase i-a fost suplimentat bugetul cu suma de 6.823.300 lei, în vederea derulării mai multor proiecte, printre care și Programul național de prevenire, supraveghere și control a infecției HIV/SIDA.

De asemenea, 83.000 lei au fost alocați Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa, în vederea implementării unui proiect de înființare a unei capacități de producție și stocare a energiei electrice din sursa solară, pentru acoperirea consumului propriu al spitalului.

În ceea ce privește domeniul cultural, a fost cuprinsă în buget suma de 243.510 lei, alocată Muzeului Etnografic al Transilvaniei în vederea derulării unui proiect din fonduri externe nerambursabile pe programul Erasmus+.

Nu în ultimul rând, din impozitul pe venit cuvenit bugetelor locale, Consiliul Județean Cluj a repartizat 11.092.000 lei pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole aflate în subordine, respectiv Filarmonica de Stat „Transilvania” Cluj și Teatrul de Păpuși „Puck”.

