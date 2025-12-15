Cluj-Napoca dă moda de Revelion în România. Modelul FĂRĂ ARTIFICII în noaptea dintre ani, preluat de primăriile dintr-un județ.

Cluj-Napoca a dat moda în România în ceea ce privește noaptea dintre ani. Modelul fără artificii de Revelion a fost preluat de primăriile dintr-un întreg județ din România.

Metoda Clujului de Revelion, model de bune practici în România Buget redus pentru evenimentele de 1 Decembrie și Revelion, la Cluj| Foto: monitorulcj.ro

Revelionul de anul trecut din Cluj-Napoca a reprezentat o premieră pentru România.

Municipiul din Transilvania a fost primul oraș din țară care a renunțat la focurile la artificii în noaptea dintre ani.

După ce s-a luat oficial această decizie, Emil Boc a adăugat, anul trecut, la începutul lunii decembrie că deși poate multora nu le convine, artificiile vor lipsi de la Târgul de Crăciun.

Cluj-Napoca a înlocuit focurile de artificii de Revelion cu spectacol de drone

Show-ul de artificii a fost înlocuit cu videomapping și drone.

„Sunt conștient că mulți clujeni o să mă critice, dar am renunțat la focurile de artificii, mergem pe sistemul de lumini și drone. Îi rog pe clujeni să mă înțeleagă, ok, și mie îmi plac, dar hai să arătăm că se poate și altfel. Am văzut că au un succes imens spectacolul de drone, de lasere și de lumini. Focurile de artificii sunt deja de partea trecutului, nu partea viitorului în materia aceasta de sărbătorire. Am luat această decizie, mi-am asumat și criticile astfel încât să mergem într-o direcție în care orașul parcă ne cere aceste lucruri. Ne cere să avem mai multă sensibilitate față de mediu, ne cere să fim atenți față de animalele de companie”, a declarat edilul în decembrie 2024.

Pentru organizarea evenimentelor „1 Decembrie - Ziua Națională a României” și „Revelion 2026”, Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca a aprobat alocarea sumei de 650.000 de lei din bugetul local.

În contextul situația economice actuale și necesitatea reducerii cheltuielilor, bugetul pe capitole, solicitat pentru evenimentele „1 Decembrie – Ziua Națională a României” este:

320.000 de lei, cheltuieli legate de prestațiile artiștilor (onorariul, transportul, cazarea și masa acestora)

100.000 de lei, costurile pentru sonorizare și ecrane led

100.000 de lei, costurile pentru spectacolele de drone

50.000 de lei, consturile pentru iluminat arhitectural

75.000 lei, realizarea unor spectacole de lumini sinconizat pe o coloană sonoră

5.000 lei, promovarea evenimentelor

Revelionul fără artificii din Cluj-Napoca model de bune practici în România

Acest model din Cluj-Napoca, fără artificii de Revelion a fost preluat de toate primăriile din județul Tulcea.

Nicio unitate administrativ-teritorială din județul Tulcea nu a solicitat până în momentul de față (15.12.2025) autorizare din partea instituțiilor de profil pentru organizarea de focuri de artificii la cumpăna dintre ani, deși în județ există pirotehnicieni și societăți comerciale care au dreptul de a utiliza anumite tipuri de materiale pirotehnice, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ).



Potrvivit Agepres.ro, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) arată că o singură societate comercială din județ a solicitat autorizarea a trei puncte de comercializare a articolelor pirotehnice, două dintre ele fiind în municipiul Tulcea, în condițiile în care în județ există trei societăți autorizate pentru vânzarea acestor articole, potrivit IPJ

„Ținând cont de modificările de clase și de zona de acces pentru public, niciuna nu a solicitat alte locuri de comercializare decât cele declarate la ITM”, a precizat luni, într-o conferință de presă, șeful Serviciului arme, explozibili din cadrul IPJ, Răzvan Pocora.

El a mai spus că focurile de artificii pot fi organizate și de pirotehnicienii angajați ai societăților autorizate să depoziteze, utilizeze și comercializeze articole pirotehnice, dacă îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

„Până acum (15 decembrie 2025 - n. red.), nicio unitate administrativ-teritorială din județ nu a solicitat autorizări pentru focuri de artificii la cumpăna dintre ani”, a conchis reprezentantul IPJ Tulcea.

Potrivit ITM, aproape 30 de persoane, independente sau angajate ale unui număr de 15 societăți din județele Tulcea și Constanța, sunt autorizate ca artificieri și pirotehnicieni.

În luna august a acestui an, a fost adoptată Legea nr. 92/2025 care modifică Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, noile prevederi înăsprind sancțiunile aplicabile pentru deținerea, utilizarea și comercializarea articolelor pirotehnice cu scopul de a preveni apariția unor incidente.

IPJ Tulcea a început, în luna septembrie, acțiunea de verificare a societăților care dețin și comercializează materiale pirotehnice, iar până în momentul de față nu au fost identificate nereguli.

