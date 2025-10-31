Lucrările de modernizare a infrastructurii continuă în Apahida: a fost turnat primul strat de asfalt pe străzile din localitatea Sub Coastă

Administrație
În localitatea Sub Coastă a fost realizat un pas important în cadrul proiectului de reabilitare a infrastructurii.
„Astăzi a fost turnat stratul de uzură pe strada Principală 2 din localitatea Sub Coastă, un pas important în modernizarea infrastructurii din zonă”, a anunțat, joi, primarul comunei Apahida, Cristina Belce, care a mulțumit locuitorilor din zonă, dar și echipei de execuție pentru calitatea lucrării.
În perioada următoare vor fi realizate trotuarele și accesele către proprietăți, completând astfel întreaga investiție.
„Astfel de investiții vor continua în întreaga comună avǎnd scopul declarat de a construi o infrastructură modernă și sigură pentru toți locuitorii”, a adăugat Cristina Belce, primarul comunei Apahida, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.
Recent, administrația locală din Apahida a semnat un contract de execuție în valoare de 86,8 milioane de lei pentru dezvoltarea infrastructurii verzi și a transportului ecologic din comună.
Printre alte obiective ale proiectului vor fi modernizate o serie de străzi ce includ peste 20 de tronsoane din Pata și Dezmir, cu o lungime totală de aproape 8 kilometri și vor fi realizate lucrări de infrastructură infrastructură pentru susținerea conectivității în satele componente.
