Lucrările de modernizare a infrastructurii continuă în Apahida: a fost turnat primul strat de asfalt pe străzile din localitatea Sub Coastă

Pas important pentru modernizarea infrastructurii din localitatea Sub Coastă, unde a fost turnat primul strat de asfalt în cadrul proiectului de reabilitare a drumurilor din zonă. „Investițiile vor continua”, spune Cristina Belce, primarul comunei Apahida.

Lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere continuă în Apahida.

În localitatea Sub Coastă a fost realizat un pas important în cadrul proiectului de reabilitare a infrastructurii.

„Astăzi a fost turnat stratul de uzură pe strada Principală 2 din localitatea Sub Coastă, un pas important în modernizarea infrastructurii din zonă”, a anunțat, joi, primarul comunei Apahida, Cristina Belce, care a mulțumit locuitorilor din zonă, dar și echipei de execuție pentru calitatea lucrării.

Lucrările vor continua pentru realizarea spațiilor pietonale și a acceselor către proprietăți|Foto: Cristina Belce - Facebook

În perioada următoare vor fi realizate trotuarele și accesele către proprietăți, completând astfel întreaga investiție.

„Astfel de investiții vor continua în întreaga comună avǎnd scopul declarat de a construi o infrastructură modernă și sigură pentru toți locuitorii”, a adăugat Cristina Belce, primarul comunei Apahida, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Recent, administrația locală din Apahida a semnat un contract de execuție în valoare de 86,8 milioane de lei pentru dezvoltarea infrastructurii verzi și a transportului ecologic din comună.

Printre alte obiective ale proiectului vor fi modernizate o serie de străzi ce includ peste 20 de tronsoane din Pata și Dezmir, cu o lungime totală de aproape 8 kilometri și vor fi realizate lucrări de infrastructură infrastructură pentru susținerea conectivității în satele componente.

