Trei microbuze școlare electrice noi pentru elevii din Viișoara, Mintiu Gherlii și Mica. Alin Tișe: „Tot județul Cluj e acoperit.”

Elevii din comunele clujene Mica, Mintiu Gherlii și Viișoara vor beneficia de trei noi microbuze școlare electrice.

Trei microbuze electrice noi pentru elevii din Viișoara, Mica, Mintiu Gherlii | Foto: monitorulcj.ro

Consiliul Județean (CJ) Cluj a aprobat transferarea dreptului de proprietate asupra a trei noi microbuze electrice, către comunele Mica, Mintiu Gherlii și Viișoara.

Acestea au fost achiziționate suplimentar în cadrul proiectului cu finanțare europeană nerambursabilă „Microbuze electrice pentru elevii din județul Cluj” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Acest lucru a devenit posibil ca urmare a economiilor, în valoare de 2.046.895,20 lei, rezultate în urma achiziției precedentelor 34 de microbuze școlare.

Alin Tișe: „Am acoperit tot județul Cluj”

„Am acoperit, efectiv, întreg județul, asigurând comunelor clujene mijloace de transport școlar modern. Mai exact, e vorba despre nu mai puțin de 77 de microbuze școlare ultramoderne. Este o normalitate, din punctul nostru de vedere și, în același timp, dovada certă a faptului că ne-am făcut datoria, în interesul clujenilor. La nivelul județului Cluj problema transportului școlar nu mai există”, a precizat președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat transmis de forul județean.

Cele trei noi microbuze sunt electrice, prietenoase cu mediul, eficiente din punct de vedere energetic și au o capacitate de 16+1 locuri. Acestea sunt dotate cu facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități/mobilitate redusă și beneficiază, printre altele, de tehnologii de siguranță modernă care oferă șoferului asistență pentru evitarea unor situații care pot conduce la accidente rutiere.

Înainte de aceste trei microbuze electrice Consiliul Județean Cluj a achiziționat din fonduri nerambursabile 65 de microbuze școlare electrice, la standarde europene, de care beneficiază deja mii de elevi din județ. Acestora li se adaugă alte nouă microbuze sau autobuze achiziționate din fondurile alocate din bugetul Consiliului Județean.

