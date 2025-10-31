„U” Cluj și-a manifestat aprecierea pentru Denis Alibec: „E un jucător interesant, vom face analize”

Denis Alibec (34 de ani) are șanse minime să mai continue la FCSB și după această iarnă.

Denis Alibec joacă la FCSB de vara trecută | Foto: FCSB Facebook

Transferat la campioana en-titre vara trecută, Alibec nu a confirmat așteptările patronului Gigi Becali și are șanse tot mai mici să continue la FCSB și după următoarea perioadă de mercato.

Astfel, atacantul transferat de la Farul trebuie să se reorienteze rapid și să-și găsească o nouă echipă, iar Universitatea Cluj nu ar exclude să colaboreze cu jucătorul trecut și pe la CFR Cluj.

„Vor fi schimbări în iarnă, dar vom face analize. Alibec e interesant pentru orice echipă din campionat. E jucătorul lor și nu pot comenta acum.

Vom analiza situația sa în iarnă, alături de tot staff-ul, dar este prematur să vorbim”, a afirmat Constantea conform iamsport.ro.

Alibec a avut parte de un sezon trecut de excepție sub comanda lui Gică Hagi: a marcat de 9 ori și livrat 10 pase decisive în 30 de meciuri.

