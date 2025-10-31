Primăria Cluj-Napoca explică de ce a fost „spartă” iar strada Dragalina. Intervenții de urgență.

După ce strada Dragalina a intrat iar în șantier, Primăria Cluj-Napoca a explicat motivul pentru care au fost efectuate lucrări.

Strada Dragalina din Cluj-Napoca a fost iar spartă pentru lucrări | Foto: Paul Gheorgheci

Marți seară, 28 octombrie 2025, asfaltul a fost spart iar pe stada Dragalina din Cluj-Naopoca. De data aceasta în apropierea unei treceri de pietoni.

Marți seara, pe strada Dragalina din Cluj-Napoca, muncitorii au spart asfaltul pentru a efectua lucrări.

Primăria Cluj-Napoca explică de ce a fost spartă iar str. Dragalina

Primăria Cluj-Napoca a transmis pentru monitorulcj.ro motivul pentru care s-au efectuat lucrări pe strada Dragalina.

„În data de 29.10.2025, Compania de Apă Someș S.A. a efectuat o serie de lucrări în regim de intervenție de maximă urgență, ca urmare a apariției unor avarii neprogramate pe rețeaua de canalizare. În urma intervențiilor au fost constatate patru surpări pe această rețea, în zonele respective urmând a fi amplasate cămine de canalizare. În ceea ce privește lucrările viitoare, acestea vor fi executate numai la solicitarea deținătorilor de rețele, exclusiv în situațiile în care vor apărea avarii ce necesită intervenții în regim de urgență”, au răspuns reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca, pentru monitorulcj.ro.

Reamintim că în ultimii ani, Strada Dragalina din Cluj-Napoca a tot fost modernizată, spartă, reparată, iar apoi spartă iar etc.

În primăvara anului 2023, strada Dragalina a fost închisă temporar traficului rutier. Atunci, Primăria anunța restricții de circulație din cauza lucrărilor la malurile Someșului.

La vremea aceea, în cadrul proiectului se impunea execuția în prealabil a lucrărilor de înlocuire a rețelei de apă și reabilitarea conductei de canalizare.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: