CTP Cluj-Napoca – Anunț privind suplimentarea și prelungirea graficelor de circulație cu ocazia meciului de fotbal FC Universitatea Cluj - FCSB

ÎN ATENȚIA PUBLICULUI CĂLĂTOR!

Cu ocazia meciului de fotbal FC Universitatea Cluj - FCSB ce se va desfășura pe Cluj Arena în data de 1 noiembrie, de la ora 20:30, graficele de circulație a următoarelor linii vor fi suplimentate și prelungite, pentru preluarea suporterilor:

Autobuze: 31 și 24B;

Troleibuze: 6, 25 și 30;

Tramvaie: 101 și 102.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca