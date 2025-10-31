Mihai Bordeianu, detalii din vestiarul CFR-ului: „Între jucători nu se crea o prietenie!”

Fostul jucător al CFR-ului din perioada 2018-2023 a vorbit despre minusurile din vestiarul echipei în perioada în care era legitimat la formația din Gruia.

Mihai Bordeianu în cadrul unei conferințe de presă /FOTO: captură ecran CFR Cluj - Facebook

De cinci ori campion al României cu formația din Gruia, Mihai Bordeianu (33 de ani) este din nou pe primul loc în Superligă.

FC Botoșani, echipa la care evoluează acum, este surpriza sezonului după primele 14 etape. Moldovenii sunt lideri, cu 31 de puncte, la egalitate cu Rapid.

Bordeianu rămâne, însă, cu picioarele pe pământ și crede că parcursul bun al echipei trebuie să continue la fel.

Mai mult, mijlocașul este de părere că atmosfera din vestiar este explicația pentru parcursul remarcabil de până acum al echipei antrenate de Leo Grozavu.

„Eu cred că avem forța să ducem această cadență până la sfârșit. Avem și un antrenor care nu ne slăbește deloc. La urma urmei, e un lucru normal să nu ne mulțumim că am făcut câteva puncte.

E ușor să urci sus, e mai greu să te menții, de-asta trebuie să fim perseverenți în ceea ce face. Ușor, ușor, cu grupul care s-a format, cu starea de spirit, care eu cred că contează mult să ai o stare de spirit bună în cadrul echipei, se pot obține lucruri mari.

Au fost vestiare diferite unde am fost. Botoșani, fiind echipă mai mică, se creează o emulație mult mai puternică.

De exemplu, CFR erau jucători foarte buni ca valoare, ca personalitate. Acolo veneau, știau că trebuie să câștige și plecau acasă, nu se crea o prietenie neapărat. Aici s-a format o unitate, o stare bună în cadrul grupului și se simte lucrul ăsta.

Cred că tipul de antrenor al lui Leo Grozavu de pliază pe campionatul românesc. Să fim sinceri, la noi e mai mult cu biciul.

El încearcă să implementeze o mentalitate sănătoasă, e un stil mai vulcanic în timpul meciului, dar lucrurile astea vin tot în ajutorul nostru să fim 100%. Ar fi extraordinar să fim campioană de toamnă, dar cum a zis Mister, după 15 etape nu se dă niciun premiu”, a spus mijlocașul într-un interviu acordat pentru site-ul clubului.

