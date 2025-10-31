Cota lui Louis Munteanu scade drastic: „Nu dă nimeni nici două milioane, la ce a jucat”

CFR Cluj spera să dea lovitura pe piața transferurilor prin transferul lui Louis Munteanu (23 de ani).

Louis Munteanu este unul dintre cei mai scumpi jucători din lotul CFR-ului | Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ - Facebook

Cu o cotă de piață de 5 milioane de euro, Louis Munteanu este unul dintre cei mai scumpi fotbaliști din lotul fostei campioane.

Patronul echipei, Neluțu Varga, speră să dea lovitura și să încaseze peste 10 milioane de euro din vânzarea fostului jucător de la Fiorentina.

Evoluțiile modeste din acest sezon, doar două goluri marcate, l-au făcut pe Victor Pițurcă să fie categoric: CFR trebuie să-l vândă, dar suma de transfer va fi sub așteptările conducerii.

„După tot ce s-a întâmplat, cel mai bine ar fi să plece. Evoluția lui a fost una slabă. A regresat. El trebuia să ajungă la un nivel mai bun decât era. Se vorbea de 12-15 milioane de euro. Și eu mă miram la acele sume.

Nimeni nu aruncă sume așa. Are calități de vârf, dar trebuie să facă mai mult. Nu mai dă nimeni nici două milioane, la ceea ce a jucat”, a spus Victor Pițurcă la Digi Sport.

